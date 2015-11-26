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Kiss

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19 авг 2021 : 		 KISS открыли тур 2021

12 авг 2021 : 		 Стулья от KISS

27 июл 2021 : 		 Новые фигурки KISS

19 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY заявил, что воссоединение оригинального состава KISS невозможно

17 июл 2021 : 		 KISS планируют выпустить NFT

7 июл 2021 : 		 Вокалист KISS: «Я оговорился»

2 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY — об отсутствии ACE'a FREHLEY и PETER'a CRISS'a в новом фильме о KISS

1 июл 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что документальный фильм о KISS может расстроить некоторых фанатов

29 июн 2021 : 		 Басист KISS: «Нужно уходить на пике»

25 июн 2021 : 		 PETER CRISS запретил использовать песню "Beth" в документалке о KISS

24 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY заявил, что KISS могут существовать и без оригинальных участников

24 июн 2021 : 		 Джин от KISS

23 июн 2021 : 		 Вокалист KISS не против Ace'a и Peter'a на концертах

21 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Сейчас самый момент выпустить документальный фильм»

21 июн 2021 : 		 GENE SIMMONS — об альбоме "Dynasty"

21 июн 2021 : 		 Концертный релиз KISS выйдет на виниле

20 июн 2021 : 		 Фронтмен KISS: «История KISS — это история дружбы двух людей»

17 июн 2021 : 		 У бывшего клавишника KISS рак

17 июн 2021 : 		 Фронтмен KISS вновь высказался об участии бывших в прощальном туре

16 июн 2021 : 		 PAUL STANLEY доволен нынешним составом KISS: «Мы всегда на высоте»

15 июн 2021 : 		 Басист KISS рассказал свою версию возникновения названия группы

15 июн 2021 : 		 Видео с выступления KISS

9 июн 2021 : 		 VINNIE VINCENT мог вернуться в KISS

4 июн 2021 : 		 Вокалист KISS — о байопике

31 май 2021 : 		 PAUL STANLEY помнит критическую статью 47-летней давности

28 май 2021 : 		 Новые комиксы от KISS
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|||| 19 авг 2021

KISS открыли тур 2021



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KISS отыграли первый концерт нового этапа "End Of The Road" 18 августа в Xfinity Center, Mansfield, Massachusetts.

Сет-лист:

01. Detroit Rock City

02. Shout It Out Loud

03. War Machine

04. Heaven's On Fire

05. I Love It Loud

06. Lick It Up

07. Calling Dr. Love

08. Say Yeah

09. Cold Gin

10. Tears Are Falling

11. Psycho Circus

12. 100,000 Years

13. God Of Thunder

14. Deuce

15. Love Gun

16. I Was Made For Lovin' You

17. Black Diamond

18. Beth

19. Do You Love Me

20. Rock And Roll All Nite

KISS Kicks Off Summer 2021 Tour In Mansfield (Video)
































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