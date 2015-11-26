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Kiss

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1 фев 2021 : 		 Вокалист KISS — о новогоднем шоу

14 янв 2021 : 		 Пиротехника от KISS

9 янв 2021 : 		 Вокалист KISS: «Мы не можем продолжать так вечно»

7 янв 2021 : 		 Вокалист KISS: «Никогда не считал наши песни рутиной»

3 янв 2021 : 		 Рекорды KISS

29 дек 2020 : 		 Вокалист KISS надеется, что люди поймут важность друг друга

28 дек 2020 : 		 Участники KISS: «Встали и нацепили!»

26 дек 2020 : 		 PAUL STANLEY: «KISS без меня? Да легко»

25 дек 2020 : 		 KISS выпускают кофе

23 дек 2020 : 		 Вокалист KISS: «Мы поняли, что вечно существовать не можем»

9 дек 2020 : 		 Вокалист KISS: «Мы побьём все рекорды!»

4 дек 2020 : 		 У KISS ещё 150 концертов

1 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE WHO от KISS

30 ноя 2020 : 		 Детали новогоднего шоу KISS

30 ноя 2020 : 		 CHARLIE BENANTE, JOHN 5, P.J. FARLEY, JOE McGINNESS исполняют композицию KISS

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21 ноя 2020 : 		 Новогодний концерт KISS

17 ноя 2020 : 		 Трибьют KISS выйдет зимой

7 ноя 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Большую часть баса на Unmascked сыграл я»

23 окт 2020 : 		 Вышел ром KISS

12 окт 2020 : 		 Гитарист KISS продал дом

8 окт 2020 : 		 Духи от KISS появятся до конца года

6 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «KISS упустили возможность выступить в оригинальном составе»

2 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET защищают KISS от нападок DEE SNIDER'а

13 авг 2020 : 		 KISS анонсировали летний тур с DAVID LEE ROTH
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Вокалист KISS — о новогоднем шоу



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Вокалист KISS Paul Stanley в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает о новогоднем концерте:

«Ну с учётом того, что мы не играли год, и какие были обстоятельства вокруг и никакой аудитории, плюс играть у отеля, то более-менее... Фейерверки были огонь! И я считаю, что это были хороший вечер и хорошая ночь!»

Почему было принято решение исполнить "Strutter":

«Ну это довольно забавно, почему мы её в итоге сыграли. Нам говорят: "Ребята, вам нужно играть дольше. Ещё не полночь". И я посмотрел на парней и сказал: "А как насчет "Strutter"?" Всё было сделано без репетиций, практически с листа, и я даже не вспомню, когда мы в последний раз исполняли эту песню».

KISS





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

AlexTronenko


1 фев 2021, 11:59		Сэтим карантином они как раз дотянут до 50-летия группы в 2023 году, и поедут в юбилейный тур на пару лет)


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