сегодня



Вокалист KISS — о новогоднем шоу



Вокалист KISS Paul Stanley в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает о новогоднем концерте:



«Ну с учётом того, что мы не играли год, и какие были обстоятельства вокруг и никакой аудитории, плюс играть у отеля, то более-менее... Фейерверки были огонь! И я считаю, что это были хороший вечер и хорошая ночь!»



Почему было принято решение исполнить "Strutter":



«Ну это довольно забавно, почему мы её в итоге сыграли. Нам говорят: "Ребята, вам нужно играть дольше. Ещё не полночь". И я посмотрел на парней и сказал: "А как насчет "Strutter"?" Всё было сделано без репетиций, практически с листа, и я даже не вспомню, когда мы в последний раз исполняли эту песню».













+2 -0



( 1 ) просмотров: 440

