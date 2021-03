сегодня



Вокалист KISS — о "Revenge"



Вокалист KISS Paul Stanley в недавнем интервью ответил на вопрос, что он думает о периоде "Take It Off: Kiss Truly Unmasked":



«Я считаю, что "Revenge" — замечательный альбом, очень, очень классный. Все были в форме, Bob Ezrin мочил изо всех орудий. Мы были в движухе. Я думаю, что мы прошли через что-то более яркое, я бы сказал... Дорогостоящее, что сегодня выглядит немного аляповато и легкомысленно, но в то время это было частью того, что происходило. И чтобы выжить, иногда нужно приспосабливаться и модифицироваться. Я не знаю ни одной группы, которая продержалась бы четыре десятилетия и не прошла через времена, отражающие изменения вокруг них».







