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Kiss

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4 дек 2020 : 		 У KISS ещё 150 концертов

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Вокалист KISS — о "Revenge"



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Вокалист KISS Paul Stanley в недавнем интервью ответил на вопрос, что он думает о периоде "Take It Off: Kiss Truly Unmasked":

«Я считаю, что "Revenge" — замечательный альбом, очень, очень классный. Все были в форме, Bob Ezrin мочил изо всех орудий. Мы были в движухе. Я думаю, что мы прошли через что-то более яркое, я бы сказал... Дорогостоящее, что сегодня выглядит немного аляповато и легкомысленно, но в то время это было частью того, что происходило. И чтобы выжить, иногда нужно приспосабливаться и модифицироваться. Я не знаю ни одной группы, которая продержалась бы четыре десятилетия и не прошла через времена, отражающие изменения вокруг них».

PAUL STANLEY Looks Back On KISS'



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Санчез


18 мар 2021, 15:11		Так, новость про Revenge - альбом киссов, нафига прикрепили очередной сольник пола стэнли сюда?

vairagya77


18 мар 2021, 15:57		Знатный альбомец ! Очень часто переслушиваю , в кайф !

Санчез


18 мар 2021, 16:37		vairagya77, согласен. альбом топовый, жаль что он недооцененный...хотя конечно, в те годы выпустили свои пластинки мегадэт, металлика, пантера, каннибал корпс и тд...

olly71


18 мар 2021, 16:41		Период 1987 - 1993 наверно самый лучший у этой в целом никчёмной группы.


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