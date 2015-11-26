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Kiss

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|||| 23 дек 2020

Вокалист KISS: «Мы поняли, что вечно существовать не можем»



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Вокалист KISS Paul Stanley ответил на вопрос о том, какие планы у группы после новогоднего концерта:

«Мы находимся в середине тура "End Of The Road". Мы понимаем, что не можем быть вечно теми, кто мы есть, и что время оказывает влияние на всех. Ты можешь играть в прятки со временем, но в конце концов оно выйдет победителем. И пока мы в самом лучшем состоянии, а рецензии и фэны говорят об этом громче, чем я, ведь у нас и правда величайшее шоу из всех, что мы когда-либо делали. И с гордостью мы можем отпраздновать победу. Это что-то вроде круга победителя, во время которого ты бежишь с поднятыми руками и радуешься.

Нам повезло намного больше, чем некоторым, потому что когда люди видят их кончину, или когда люди уходят, мы обнаруживаем, что говорим: "Боже, если бы я только знал, я бы сделал что-то другое". Так что мы заявляем нечто вроде: "Вот оно". Мы на самом деле получаем огромное удовольствие от близости с большой толпой, и мы все получаем возможность соприкоснуться с чем-то, что так много значит для нас и для них. Так что всё взаимно. Это подходящее слово — взаимность».

PAUL STANLEY On KISS





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