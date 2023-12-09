Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 45
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 23
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
*Новый альбом BRUCE DICKINSON выйдет весной 17
*SEPULTURA едет в прощальный тур 17
*Вокалист ANTHRAX: «Увольняли меня два раза. Я всё запомнил» 16
*Гитарист SKID ROW: «METALLICA — LED ZEPPELIN нашего поколени... 15
*KIKO LOUREIRO о причинах ухода из MEGADETH 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 45
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 23
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



8 дек 2023 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS о прошлом, настоящем и будущем KISS

6 дек 2023 : 		 STEVE VAI о конце KISS

5 дек 2023 : 		 Видео с последнего концерта KISS

4 дек 2023 : 		 Гитарист KISS о последнем концерте группы: «Это был потрясающий вечер»

4 дек 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о конце KISS

4 дек 2023 : 		 CHARLIE BENANTE о конце KISS

3 дек 2023 : 		 KISS становятся аватарами

3 дек 2023 : 		 KISS отыграли первый из двух финальных концертов

2 дек 2023 : 		 PETER CRISS о конце KISS

2 дек 2023 : 		 ACE FREHLEY не верит в конец KISS

30 ноя 2023 : 		 ACE FREHLEY: «Я желаю KISS всего наилучшего»

19 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут выступать

17 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Этот тур — конец пути для группы, а не для бренда KISS»

12 ноя 2023 : 		 Посмотри последний концерт KISS

7 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о концерте KISS

6 ноя 2023 : 		 KISS впервые выступили в Hollywood Bowl

27 окт 2023 : 		 Слетай с KISS!

23 окт 2023 : 		 KISSday в Кливленде

23 окт 2023 : 		 Выступят ли KISS в Сфере?

13 окт 2023 : 		 Вдова техника KISS подала на группу в суд

12 окт 2023 : 		 KISS не поедут в ОАЭ

10 окт 2023 : 		 Последнее шоу KISS в Австралии

8 окт 2023 : 		 Фронтмен KISS: «Мы занимаемся искусством не интеллектуальным, а эмоциональным...»

4 окт 2023 : 		 KISS выступили в рамках финала AFL

3 окт 2023 : 		 PAUL STANLEY о прощальном туре KISS: «Теперь мы видим конец»

6 сен 2023 : 		 Видео с выступления KISS
Показать далее
| - |

|||| 8 дек 2023

PAUL STANLEY и GENE SIMMONS о прошлом, настоящем и будущем KISS



zoom
В субботу, 2 декабря, в 11 часов вечера по восточному времени в нью-йоркском Madison Square Garden в завершение последнего шоу финального тура KISS "End Of The Road" группа неожиданно обратилась к своим цифровым аватарам, которые исполнили на бис "God Gave Rock And Roll To You", ознаменовав тем самым уход группы из плоти и крови и продолжение пути KISS в новую эру. Превращение группы в аватары обеспечит их бессмертие, одновременно расширяя границы рок-н-ролльных выступлений, как это делали KISS на протяжении всей своей карьеры до настоящего времени. В данном перформансе KISS предстают в образе фантастических супергероев, и это лишь один из многих и разнообразных способов, с помощью которых KISS будут жить в будущем в качестве цифровых исполнителей посредством своих аватаров.

Благодаря партнёрству со шведской компанией Pophouse Entertainment Group, известной своими разработками в области создания брендов в музыке и развлечениях, это завершающее шоу представление знаменует собой официальное раскрытие планов по созданию новой эры KISS в ближайшем будущем, в которой аватары группы будут выступать перед поклонниками на протяжении десятилетий. Многолетняя история экспериментов KISS со спецэффектами и постановками, а также культовыми образами и костюмами будет развиваться благодаря новаторским технологиям.

Аватары KISS созданы основанной Джорджем Лукасом компанией по производству визуальных эффектов (и подразделением Lucasfilm) Industrial Light & Magic (ILM), которая демонстрирует свой уникальный творческий опыт и артистизм, используя передовые технологии съёмки выступлений. Технологии ILM запечатлели лицо и тело участников группы, что легло в основу аватаров в сочетании с артистизмом ILM и технологией машинного обучения, позволяя творческой сущности KISS жить вечно. Ранее ILM уже работала над такими культовыми фильмами и франшизами, как «Звёздные войны», кинематографической вселенной Marvel и новаторскими эпизодическими сериалами, такими как «Мандалорец», и другими.

После последнего выступления группы Pophouse Entertainment Group продолжит поддерживать наследие KISS для старых и новых поклонников и для всех поколений. Новые аватар-шоу KISS станут вторым иммерсивным музыкальным концертным проектом с использованием аватаров, в котором участвует Pophouse Entertainment, после успеха шоу "ABBA Voyage" в Лондоне, Великобритания, для которого Pophouse является главным источником финансирования. Тьерри Куп — бывший главный креативный директор, вице-президент в Universal Destinations & Experiences — назначен креативным директором предстоящего аватар-шоу.

Одновременно с объявлением о цифровой трансформации участники KISS Paul Stanley и Gene Simmons вместе с Per Sundin (генеральный директор Pophouse Entertainment), Thierry Coup (креативный директор JOCOUP Creative) и Grady Cofer (VFX supervisor, ILM) обсудили историю группы и идею перехода к инновационным представлениям с использованием аватаров. Видеозапись дискуссии (включающей в себя демонстрацию аватаров, которые будут представлены в Madison Square Garden и в будущем шоу аватаров KISS), можно посмотреть ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

9 дек 2023
gravitgroove
Странно, что не поскакали потентовать способ выступления в залах и эту фичу, плохо ведь лежит, нечейное! Насколько я помню, для звездного гомосека и его летучей мыши не помеха, если кто-то что-то успел придумать раньше них. Главное, что не запотентовано! История с знаком козы вспоминается, когда еще Дио жив был. Что же тогда остановило - то упыря, не уж - то так повлияли комментарии в интернетах?!

просмотров: 282

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом