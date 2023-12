8 дек 2023



PAUL STANLEY и GENE SIMMONS о прошлом, настоящем и будущем KISS



В субботу, 2 декабря, в 11 часов вечера по восточному времени в нью-йоркском Madison Square Garden в завершение последнего шоу финального тура KISS "End Of The Road" группа неожиданно обратилась к своим цифровым аватарам, которые исполнили на бис "God Gave Rock And Roll To You", ознаменовав тем самым уход группы из плоти и крови и продолжение пути KISS в новую эру. Превращение группы в аватары обеспечит их бессмертие, одновременно расширяя границы рок-н-ролльных выступлений, как это делали KISS на протяжении всей своей карьеры до настоящего времени. В данном перформансе KISS предстают в образе фантастических супергероев, и это лишь один из многих и разнообразных способов, с помощью которых KISS будут жить в будущем в качестве цифровых исполнителей посредством своих аватаров.



Благодаря партнёрству со шведской компанией Pophouse Entertainment Group, известной своими разработками в области создания брендов в музыке и развлечениях, это завершающее шоу представление знаменует собой официальное раскрытие планов по созданию новой эры KISS в ближайшем будущем, в которой аватары группы будут выступать перед поклонниками на протяжении десятилетий. Многолетняя история экспериментов KISS со спецэффектами и постановками, а также культовыми образами и костюмами будет развиваться благодаря новаторским технологиям.



Аватары KISS созданы основанной Джорджем Лукасом компанией по производству визуальных эффектов (и подразделением Lucasfilm) Industrial Light & Magic (ILM), которая демонстрирует свой уникальный творческий опыт и артистизм, используя передовые технологии съёмки выступлений. Технологии ILM запечатлели лицо и тело участников группы, что легло в основу аватаров в сочетании с артистизмом ILM и технологией машинного обучения, позволяя творческой сущности KISS жить вечно. Ранее ILM уже работала над такими культовыми фильмами и франшизами, как «Звёздные войны», кинематографической вселенной Marvel и новаторскими эпизодическими сериалами, такими как «Мандалорец», и другими.



После последнего выступления группы Pophouse Entertainment Group продолжит поддерживать наследие KISS для старых и новых поклонников и для всех поколений. Новые аватар-шоу KISS станут вторым иммерсивным музыкальным концертным проектом с использованием аватаров, в котором участвует Pophouse Entertainment, после успеха шоу "ABBA Voyage" в Лондоне, Великобритания, для которого Pophouse является главным источником финансирования. Тьерри Куп — бывший главный креативный директор, вице-президент в Universal Destinations & Experiences — назначен креативным директором предстоящего аватар-шоу.



Одновременно с объявлением о цифровой трансформации участники KISS Paul Stanley и Gene Simmons вместе с Per Sundin (генеральный директор Pophouse Entertainment), Thierry Coup (креативный директор JOCOUP Creative) и Grady Cofer (VFX supervisor, ILM) обсудили историю группы и идею перехода к инновационным представлениям с использованием аватаров. Видеозапись дискуссии (включающей в себя демонстрацию аватаров, которые будут представлены в Madison Square Garden и в будущем шоу аватаров KISS), можно посмотреть ниже.







