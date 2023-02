сегодня



Менеджер KISS — о слухах насчёт пения Paul'a Stanley под фонограмму: «Он поёт по-настоящему»



Менеджер KISS Doc McGhee выступил в защиту вокала Paul'a Stanley во время тура KISS "End Of The Road", объяснив, что Paul исполняет все песни на каждом концерте.



С тех пор как в январе 2019 года стартовал тур KISS "End Of The Road", в Интернете постоянно ходили разговоры о том, что Paul якобы пел под фонограмму. Домыслы были вызваны тем, что Stanley уже несколько лет не может попасть в высокие ноты во многих классических песнях группы.



В интервью каналу Syncin' Stanley на YouTube перед выставкой картин музыканта 4 февраля в галерее Wentworth в Бока-Ратон, штат Флорида, McGhee высказался по поводу утверждений, что KISS используют фонограмму во время своего прощального тура:



«Он исполняет каждый трек. Так что он поёт по-настоящему. Он не имитирует пение, а поёт по-настоящему. Но есть кое-какие вспомогательные средства. Это просто часть процесса, и всё делается для того, чтобы все могли услышать песни такими, какими они должны быть изначально. Никто не хочет слышать, как кто-то исполняет что-то не так, как аудитория привыкла слышать».



Когда Syncin' Stanley попросил McGhee уточнить, действительно ли он говорит, что есть фоновые дорожки, под которые поёт Paul, Doc ответил:



«Он поёт под треки. Это всё часть процесса. Потому что все хотят слышать, как всё это исполняют. Но он по-настоящему поёт под каждую песню».







+1 -1



просмотров: 258