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Басист KISS: «Мы подняли планку выступлений!»



GENE SIMMONS в рамках недавнего интервью так прокомментировал выход на пенсию:



«Это происходит уже несколько лет. И я могу говорить поэтично и многословно о самых разных вещах, но под этой оболочкой скрывается нечто вроде: "Когда-нибудь это должно завершиться". Ты должен уважать фанатов настолько, чтобы понимать, когда нужно уходить со сцены. И это будет грустно, и это будет радостно. Грустно от того, что приходится покидать то, что ты так любишь, но по-настоящему радостно и с гордостью: "Посмотрите, что мы сделали". Мы подняли уровень того, что фанаты могут ожидать на этой сцене за свои с трудом заработанные деньги. В этом нет никаких сомнений. Так что если вы смотрите рестлинг и видите пиротехнику или одного из моих героев, сэра Пола Маккартни, — любого, кто использует всякие штуки в своих шоу. Я имею в виду, как вы думаете, откуда они это взяли? MUNGO JERRY?»







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