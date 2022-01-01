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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 51
*Профессиональное видео с выступления SODOM 42
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 20
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 20
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Kiss

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14 июн 2022 : 		 Басист KISS: «Мы подняли планку выступлений!»

9 июн 2022 : 		 KISS опять подловили

7 июн 2022 : 		 KISS в Дортмунде

2 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS заявил, что сейчас KISS зарабатывают больше, чем когда-либо

30 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS приглашает ACE'а FREHLEY принять участие в туре KISS "End Of The Road": «Фанаты будут в восторге»

28 апр 2022 : 		 KISS в Аргентине

20 апр 2022 : 		 KISS отыграли первое шоу в 2022 году

19 апр 2022 : 		 Е-байки от KISS!

14 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS заявил, что нынешний тур KISS точно будет последним

4 апр 2022 : 		 Новый концертный релиз KISS выйдет летом

30 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS похвалил TOMMY THAYER'a и ERIC'a SINGER'a за преданность KISS

16 фев 2022 : 		 Последний круиз KISS

14 фев 2022 : 		 Фрагмент нового концертного релиза KISS

13 фев 2022 : 		 Новые фигурки KISS

26 янв 2022 : 		 Фрагмент нового концертного релиза KISS

10 янв 2022 : 		 Новый концертный релиз KISS выйдет весной

7 янв 2022 : 		 Басист KISS: «Сколько сможете дать за каталог?»

1 янв 2022 : 		 В музее KISS будет более 10000 предметов

24 дек 2021 : 		 TOMMY THAYER: «Я Ronnie Wood из KISS»

19 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS об отмене концертов KISS в Вегасе

4 дек 2021 : 		 CARMINE APPICE считает, что KISS могут продолжить деятельность без оригинальных участников

25 ноя 2021 : 		 Выходят новые фигурки KISS

18 ноя 2021 : 		 Фрагмент переиздания KISS

17 ноя 2021 : 		 Участники KISS отвечают на вопросы

15 ноя 2021 : 		 Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?»

11 ноя 2021 : 		 GENE SIMMONS: «То, что мы ничего не сделали с Эдди, — большая ошибка»
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Басист KISS: «Мы подняли планку выступлений!»



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GENE SIMMONS в рамках недавнего интервью так прокомментировал выход на пенсию:

«Это происходит уже несколько лет. И я могу говорить поэтично и многословно о самых разных вещах, но под этой оболочкой скрывается нечто вроде: "Когда-нибудь это должно завершиться". Ты должен уважать фанатов настолько, чтобы понимать, когда нужно уходить со сцены. И это будет грустно, и это будет радостно. Грустно от того, что приходится покидать то, что ты так любишь, но по-настоящему радостно и с гордостью: "Посмотрите, что мы сделали". Мы подняли уровень того, что фанаты могут ожидать на этой сцене за свои с трудом заработанные деньги. В этом нет никаких сомнений. Так что если вы смотрите рестлинг и видите пиротехнику или одного из моих героев, сэра Пола Маккартни, — любого, кто использует всякие штуки в своих шоу. Я имею в виду, как вы думаете, откуда они это взяли? MUNGO JERRY?»




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