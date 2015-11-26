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Kiss

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21 ноя 2020 : 		 Новогодний концерт KISS

17 ноя 2020 : 		 Трибьют KISS выйдет зимой

7 ноя 2020 : 		 ACE FREHLEY: «Большую часть баса на Unmascked сыграл я»

23 окт 2020 : 		 Вышел ром KISS

12 окт 2020 : 		 Гитарист KISS продал дом

8 окт 2020 : 		 Духи от KISS появятся до конца года

6 окт 2020 : 		 ACE FREHLEY: «KISS упустили возможность выступить в оригинальном составе»

2 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET защищают KISS от нападок DEE SNIDER'а

13 авг 2020 : 		 KISS анонсировали летний тур с DAVID LEE ROTH

11 авг 2020 : 		 Новый коллекционный товар от KISS

30 июл 2020 : 		 DOUG ALDRICH: «Когда увидел KISS без грима в первый раз, ощутил себя виноватым»

17 июл 2020 : 		 Музыканты BUTCHER BABIES, ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES исполняют KISS

29 июн 2020 : 		 Винил от KISS

17 июн 2020 : 		 Носки от KISS

5 июн 2020 : 		 KISS переносят европейский тур

21 май 2020 : 		 Гитарист KISS продает дом

19 май 2020 : 		 Закулисное видео от KISS

14 май 2020 : 		 KISS хотят собрать постеры

12 май 2020 : 		 KISS будут слушать ученых, а не политиков, когда возобновить турне

27 апр 2020 : 		 Вокалист KISS: «Таков ли мой голос, как 20 лет назад? Нет!»

19 апр 2020 : 		 Вокалист KISS — о поляризации в американских СМИ

11 апр 2020 : 		 KISS выпустили специальную футболку

10 апр 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

10 апр 2020 : 		 Бывший гитарист KISS побирается

7 апр 2020 : 		 Пазлы KISS и DEF LEPPARD выйдут весной

26 мар 2020 : 		 TOMMY THAYER не знает, что будет делать после финального шоу KISS
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|||| 21 ноя 2020

Новогодний концерт KISS



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KISS объявили о проведении новогоднего концерта "Kiss 2020 Goodbye", который состоится в Atlantis Dubai тридцать первого декабря. Съёмки будут проходить на более чем 50 камер и предоставят обзор в 360 °. Стоимость билетов — от 49,99 до 999 долларов — детали доступны по этому адресу.

KISS Announces





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

olly71


21 ноя 2020, 12:55		Ну Арабские Эмираты это сегодня единственная страна в мире которая не ввела никакие ограничения из за короновируса на массовые мероприятия . Поэтому все от Киркорова до Кисс едут туда на новогодний чёс . Впрочем так же как и все любители концертов при бабках о потом перезаразившись разлетаются по своим странам ))))))))))) Человечество само себя уничтожит без всяких внешних факторах ему просто не надо в этом мешать .


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