21 ноя 2020



Новогодний концерт KISS



KISS объявили о проведении новогоднего концерта "Kiss 2020 Goodbye", который состоится в Atlantis Dubai тридцать первого декабря. Съёмки будут проходить на более чем 50 камер и предоставят обзор в 360 °. Стоимость билетов — от 49,99 до 999 долларов — детали доступны по этому адресу.













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