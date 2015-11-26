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Вокалист KISS обещает закончить в начале 2023 года



Paul Stanley ответил на вопрос, когда же группа KISS всё-таки покинет сцену:



«Я действительно верю, что это случится в начале 2023 года. И вполне естественно, что шоу состоится в Нью-Йорке. Тут началась наша история, тут была написана масса песен, и мы отыграли на куче вечеринок и сами в них участвовали и начинали на концертах, на которые приходило человек десять. Так что это будет хорошим вариантом замкнуть круг».







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