Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня GHOST 84
*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 82
*Новая песня GUNS N' ROSES 50
*Новое видео KK'S PRIEST 38
*JON OLIVA попался пьяным за рулём. Плюс кокс 24
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



8 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY — о байопике

8 окт 2021 : 		 Вокалист KISS обещает закончить в начале 2023 года

7 окт 2021 : 		 BRUCE KULICK может выступить с KISS

6 окт 2021 : 		 Байопик KISS расскажет про первые четыре года группы

3 окт 2021 : 		 Фрагмент нового релиза KISS

29 сен 2021 : 		 Юбилейный релиз KISS выйдет осенью

29 сен 2021 : 		 KISS отыграют последнее шоу в конце 2022 года

12 сен 2021 : 		 Видео полного выступления KISS

7 сен 2021 : 		 KISS исполняют песню GENE SIMMONS

1 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS подцепил COVID-19

31 авг 2021 : 		 DAVID LEE ROTH не был исключён из тура KISS

28 авг 2021 : 		 KISS собирают средства для CREW NATION

27 авг 2021 : 		 PAUL STANLEY подцепил COVID-19

27 авг 2021 : 		 GENE SIMMONS отметил день рождения на сцене

23 авг 2021 : 		 Видео с выступления KISS

23 авг 2021 : 		 Басист KISS об отмене meet-and-greet

19 авг 2021 : 		 KISS открыли тур 2021

12 авг 2021 : 		 Стулья от KISS

27 июл 2021 : 		 Новые фигурки KISS

19 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY заявил, что воссоединение оригинального состава KISS невозможно

17 июл 2021 : 		 KISS планируют выпустить NFT

7 июл 2021 : 		 Вокалист KISS: «Я оговорился»

2 июл 2021 : 		 PAUL STANLEY — об отсутствии ACE'a FREHLEY и PETER'a CRISS'a в новом фильме о KISS

1 июл 2021 : 		 GENE SIMMONS заявил, что документальный фильм о KISS может расстроить некоторых фанатов

29 июн 2021 : 		 Басист KISS: «Нужно уходить на пике»

25 июн 2021 : 		 PETER CRISS запретил использовать песню "Beth" в документалке о KISS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист KISS обещает закончить в начале 2023 года



*
zoom
*
* *
Paul Stanley ответил на вопрос, когда же группа KISS всё-таки покинет сцену:

«Я действительно верю, что это случится в начале 2023 года. И вполне естественно, что шоу состоится в Нью-Йорке. Тут началась наша история, тут была написана масса песен, и мы отыграли на куче вечеринок и сами в них участвовали и начинали на концертах, на которые приходило человек десять. Так что это будет хорошим вариантом замкнуть круг».

KISS Will Be



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 336

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом