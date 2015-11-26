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Kiss

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Вокалист KISS о своем вокале



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В недавнем интервью StarTribune у вокалиста KISS Paul'a Stanley спросили, как он заботится о голосе для прощального тура, особенно в контексте того, что он явно не блистал у микрофона в последние годы:

«Во-первых стараюсь не говорить с кем-то вроде вас. Сложно держаться от дыма в стороне, так как арены им буквально наполнены. Но я стараюсь как можно больше держать рот на замке и пробую кое-что ещё.

Нет смысла отрицать тот факт, будь ты спортсмен или вокалист, что жизнь идёт вперёд, и ты уже не тот, кем был раньше. Это жизнь. Я всегда говорил, что если вы хотите слышать меня таким, каким я был на "Alive", тогда возьмите и поставьте "Alive"! С учётом этого у меня нет проблем с тем, что я делаю, и стою горой за свои слова. Песни звучат отлично!»



KISS



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sw0Rn


5 мар 2019, 01:43		Ну купите уже Alive


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