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Kiss

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26 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

23 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

21 фев 2019 : 		 Папа сына пришел на концерт KISS

18 фев 2019 : 		 Выходят новые фигурки KISS

16 фев 2019 : 		 SEBASTIAN BACH защищает KISS

16 фев 2019 : 		 NIKKI SIXX намекает на «фанеру» у KISS

15 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

12 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS сказал, что будет «рыдать как 12-летняя девочка» на финальном шоу KISS

12 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

7 фев 2019 : 		 Видео с выступления KISS

6 фев 2019 : 		 KISS в "The Price Is Right"

3 фев 2019 : 		 Видео с выступления KISS

1 фев 2019 : 		 KISS открыли тур

31 янв 2019 : 		 Первый взгляд на новую сцену KISS

28 янв 2019 : 		 NIKKI SIXX считает, что ACE FREHLEY должен принять участие в прощальном туре KISS

23 янв 2019 : 		 Участники KISS о шатдауне

18 янв 2019 : 		 KISS выступят в клубе

1 янв 2019 : 		 PAUL STANLEY рассказал, почему ему нравится быть участником KISS

29 дек 2018 : 		 Концертное видео KISS

25 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY о шоу прощального тура KISS

18 дек 2018 : 		 Сборник KISS выйдет и в США

16 дек 2018 : 		 TOMMY THAYER заявил, что KISS в прощальном туре покажут грандиозное шоу

7 дек 2018 : 		 Гитарист KISS сказал, что прощальный тур действительно будет последним

14 ноя 2018 : 		 GENE SIMMONS: «KISS могут прощаться и больше трёх лет»

13 ноя 2018 : 		 Вокалист KISS: «Выпустить DVD из прощального тура? Вполне логично, да»

8 ноя 2018 : 		 JAMES CORDEN выступил с KISS
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Профессиональное видео с выступления KISS



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Профессиональное видео с выступления KISS, которое состоялось в Мемфисе, доступно для просмотра ниже.

KISS - GENE SIMMONS Breathes Fire On Memphis












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