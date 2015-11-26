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Kiss

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|||| 9 апр 2019

DANKO JONES: «TOMMY THAYER и ERIC SINGER должны были придумать свой грим»



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Danko Jones — вокалист и гитарист одноимённого хард-рок-трио из Канады — недавно принял участие в подкасте "Cobras & Fire". Выдержки из беседы представлены ниже.

O влиянии KISS:

«Я присоединился к KISS Army, когда мне было шесть. Мне попал в руки KISS "Alive!" — он стал моим первым рок-альбомом. Я думаю, тогда это было очень круто, особенно когда KISS ответили на моё письмо. Это стало для меня огромным событием. С того момента, как они ответили, я стал их фанатом, как говорится, на всю жизнь... Я фанат, но без слепого фанатизма. Есть люди, которые готовы покупать всё подряд. Может быть, лет десять назад или даже раньше я бы покупал всякое, просто чтобы у меня было "ВСЁ", но сейчас мне это уже не нужно. Например, я купил книги из серии "Kisstory", и всё — мне этого хватит. Это всё, что мне нужно, и ничего кроме этого. Что там идёт после? Особенно если брать "Kisstory I". "Kisstory II" никому нафиг не нужна. Это полная ерунда, но у меня есть обе эти книжки, и другие мне уже просто ни к чему. Плюс — честно — я хоть и считаю, что Tommy [Thayer] и Eric [Singer] крутые и очень способные музыканты, но когда они пришли в KISS, им следовало придумать свой собственный грим. Для меня это очень важный момент. Когда к группе присоединились Эрик Карр и Vinnie [Vincent], у каждого из них был собственный грим, и мне кажется, это было разумным решением. Я без проблем принял новых музыкантов, но думаю, что носить грим Ace'a нельзя. Потому что это грим Ace'а Frehley. Они сами создали прецедент, когда сделали Эрика "Лисом". А теперь нарушают свои же правила. Правила, которые они сами и составили. Вот так я об этом думаю. Мне это не близко. Их новая музыка классная, и вообще они могут делать что хотят — в конце концов это их собственная группа — но я теперь уже не буду таким большим фанатом, каким был в юности до дисков, не знаю, "Lick It Up" и "Asylum". Это тот момент, когда я уже в принципе сказал им "пока-пока". Мне нравится "Revenge", но это, собственно, и всё».



DANKO JONES Says TOMMY THAYER And ERIC SINGER Should Have Their Own Makeup In KISS:




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LOR


9 апр 2019, 21:09		Лавры Кори Тейлора не дают покоя? Стендапер.


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