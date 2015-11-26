Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DEE SNIDER защитил альбом METALLICA "Load" от нападок слушат... 71
*STEVEN WILSON назвал GRETA VAN FLEET «ужасной группой» и «тр... 53
*SLIPKNOT официально расстались с перкуссионистом 31
*Басист CHILDREN OF BODOM: «Финская металл-сцена сейчас сильн... 30
*Группа RAMMSTEIN выступит в Лужниках! 23
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



24 мар 2019 : 		 GENE SIMMONS о прощальном туре KISS: «Мы бы хотели, чтобы Эйс и Питер присоединились к нам, и если они этого не сделают, то это будет не из-за нас»

24 мар 2019 : 		 Видео с выступления KISS

13 мар 2019 : 		 Гитариста KISS не волнует критика со стороны фанатов ACE'а FREHLEY

11 мар 2019 : 		 Видео с выступления KISS

7 мар 2019 : 		 PAUL STANLEY о прощальном туре KISS: «Он не задумывался как тур воссоединения кого-либо из участников»

6 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

5 мар 2019 : 		 TOMMY THAYER сказал, что замена ACE'а FREHLEY была заведомо «проигрышной ситуацией» для KISS

5 мар 2019 : 		 Вокалист KISS о своем вокале

28 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

26 фев 2019 : 		 Прощальное турне KISS "End Of The Road" может принести 200 миллионов долларов, заявил GENE SIMMONS

26 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления KISS

23 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

21 фев 2019 : 		 Папа сына пришел на концерт KISS

18 фев 2019 : 		 Выходят новые фигурки KISS

16 фев 2019 : 		 SEBASTIAN BACH защищает KISS

16 фев 2019 : 		 NIKKI SIXX намекает на «фанеру» у KISS

15 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

12 фев 2019 : 		 GENE SIMMONS сказал, что будет «рыдать как 12-летняя девочка» на финальном шоу KISS

12 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

7 фев 2019 : 		 Видео с выступления KISS

6 фев 2019 : 		 KISS в "The Price Is Right"

3 фев 2019 : 		 Видео с выступления KISS

1 фев 2019 : 		 KISS открыли тур

31 янв 2019 : 		 Первый взгляд на новую сцену KISS

28 янв 2019 : 		 NIKKI SIXX считает, что ACE FREHLEY должен принять участие в прощальном туре KISS

23 янв 2019 : 		 Участники KISS о шатдауне
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Видео с выступления KISS



*
zoom
*
* *
Видео с выступления KISS, которое состоялось двадцать второго марта в Nassau Veterans Memorial Coliseum, Uniondale, New York, доступно для просмотра ниже.



Watch KISS Perform In Uniondale, New York


























Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 339

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом