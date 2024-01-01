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BRUCE KULICK о последнем выступлении KISS: «Многие фанаты были разочарованы»



В новом интервью Ultimate Classic Rock бывший гитарист KISS Bruce Kulick подтвердил, что его не приглашали на финальное шоу группы в прошлом месяце:



«Тон, в котором это было сделано, был мне хорошо известен ещё тогда, когда они объявили о финальных шоу. Они говорили: "Последние 50 — вот они". Док [Макги, давний менеджер KISS] выступил на одном из известных мне подкастов, и кто-то спросил: "А как же Брюс Кулик?" А он ответил примерно так: "Ну, KISS — это не импровизационная группа". Другими словами, он отказался от того, что я буду играть с ними. Я играл с ними на Kiss Kruise. Я играл с ними вместе с Эйсом [Фрейли, оригинальным гитаристом KISS] на Kiss Kruise. Ну да, конечно, это был формат "unplugged", и это было шоу на корабле, которое на Kiss Kruise должно было стать уникальным. Я играл с ними и на электрогитаре. Я не джемую.



Док не любит мою эпоху и не понимает её, потому что он не имеет к ней никакого отношения, и это нормально. Док всегда был очень уважителен со мной, и я знаю, насколько он важен для общего видения того, что KISS сделали после моей эпохи. Но я почувствовал, что если он хочет сказать, что KISS не джемуют, а если он пригласит Брюса, то это будет джемом, то это причина для того, чтобы сказать: "Мы не будем выпускать с ними на сцену никого другого". Я это понимаю. Я не искал волшебного момента, чтобы подключиться и сыграть с ними на сцене, хотя фанаты были бы без ума — я действительно в это верю. Но это не имеет значения.



Я попытался отстраниться и посмотреть на прошедший концерт, чтобы понять, что скажут фанаты. Потому что я уже знал, что меня не пригласили.



Признаюсь, было немного неловко, когда некоторые друзья, которых я знаю, получили возможность оказаться за кулисами. "Эй, Брюс, ты в Нью-Йорке? Увидимся ли мы позже?" — "Нет, но хорошо проведи время". Понимаете, о чём я? Что я должен был сказать, кроме этого? Я действительно хочу, чтобы все отлично провели время. Для меня очень важно видеть, что фанатам это всё ещё нравится. По иронии судьбы, прямо перед этим событием я возвращался с концерта GRAND FUNK RAILROAD, когда все отправлялись в Нью-Йорк. Я сказал своей жене Лизе: "Это похоже на Kiss Kruise, на который меня не пригласили". Потому что все куда-то едут. Как будто порт — это теперь Мэдисон Сквер Гарден и Нью-Йорк.



Для меня это финальное шоу, фанаты действительно сказали свое слово. Я правда думаю, что многие из них были разочарованы, покидая шоу. Я считаю, что некоторые из них знали, что, возможно, Эйса, Питера [Крисса, барабанщика KISS] или даже меня там не будет. Но KISS не называли ничьих имён. Они даже не упомянули других важных людей в их карьере, таких как Билл Аукуин или Док Макги, или других важных фигур, которые являются частью Kisstory, — людей, которые помогли группе стать такой успешной. Я не собираюсь врываться на вечеринку и приходить туда, куда меня не приглашали. Это, безусловно, был их вечер. Я отпраздновал их последний вечер своим постом в социальных сетях, поздравив их с последним шоу. Знаете, это их шоу, когда они могут делать то, что хотят».







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