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PAUL STANLEY рассказал, почему ему нравится быть участником KISS



В недавнем интервью для радиошоу "Ultimate Classic Rock Nights" Paul Stanley рассказал, почему ему нравится быть участником KISS:



«Я люблю KISS. Не только потому, что я являюсь участником группы, но и потому, что я люблю KISS как фанат. Когда я на сцене, это выглядит, как будто это лучшее время в моей жизни? Конечно! Я так увлекаюсь тем, что развлекаю самого себя, когда смотрю на то, что я могу сделать, чтобы вывести других из себя, смотрю вокруг и вижу других парней. Это круто!



Что я ещё люблю в KISS — это то, что мы не пытаемся строить из себя тех, кем не являемся. Мы эстрадные артисты. Но это никак не идёт вразрез с тем, что мы участники рок-группы. И мы носим наряды, униформу, костюмы — назовите как хотите — но чем это отличается от того, что какой-то парень выходит на сцену в рваных джинсах за 300 баксов? Это тоже костюм. Единственное отличие — что мы это признаём».











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