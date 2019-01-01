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Kiss

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1 янв 2019 : 		 PAUL STANLEY рассказал, почему ему нравится быть участником KISS

29 дек 2018 : 		 Концертное видео KISS

25 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY о шоу прощального тура KISS

18 дек 2018 : 		 Сборник KISS выйдет и в США

16 дек 2018 : 		 TOMMY THAYER заявил, что KISS в прощальном туре покажут грандиозное шоу

7 дек 2018 : 		 Гитарист KISS сказал, что прощальный тур действительно будет последним

14 ноя 2018 : 		 GENE SIMMONS: «KISS могут прощаться и больше трёх лет»

13 ноя 2018 : 		 Вокалист KISS: «Выпустить DVD из прощального тура? Вполне логично, да»

8 ноя 2018 : 		 JAMES CORDEN выступил с KISS

7 ноя 2018 : 		 PAUL STANLEY: «EDDIE VAN HALEN не собирался в KISS»

7 ноя 2018 : 		 KISS в "The Late Late Show With James Corden"

1 ноя 2018 : 		 ACE FREHLEY выступил с KISS

31 окт 2018 : 		 Kiss в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

31 окт 2018 : 		 VINNIE VINCENT исполняет KISS

29 окт 2018 : 		 KISS приедут в Россию летом

22 окт 2018 : 		 KISS расширят сет-лист для прощального тура

18 окт 2018 : 		 Басист KISS по-прежнему ненавидит исполнять "I Was Made For Lovin' You"

17 окт 2018 : 		 BRUCE KULICK был бы рад сыграть с KISS в рамках прощального тура

16 окт 2018 : 		 PAUL STANLEY: «Вряд ли KISS выпустят что-то новое»

2 окт 2018 : 		 PAUL STANLEY о финальном туре KISS: «Мы хотим проехать по всему миру и "дать пять" каждому»

27 сен 2018 : 		 Трибьют KISS будет переиздан

25 сен 2018 : 		 KISS едут в прощальный тур

19 сен 2018 : 		 KISS выступят в финале "America's Got Talent"

8 авг 2018 : 		 Бывший гитарист KISS хочет запатентовать "Vinnie Vincent's Kiss"

7 авг 2018 : 		 Мультикамерная съемка с выступления KISS

26 июл 2018 : 		 Оригинальный барабанщик KISS выступил с ROB ZOMBIE
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PAUL STANLEY рассказал, почему ему нравится быть участником KISS



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В недавнем интервью для радиошоу "Ultimate Classic Rock Nights" Paul Stanley рассказал, почему ему нравится быть участником KISS:

«Я люблю KISS. Не только потому, что я являюсь участником группы, но и потому, что я люблю KISS как фанат. Когда я на сцене, это выглядит, как будто это лучшее время в моей жизни? Конечно! Я так увлекаюсь тем, что развлекаю самого себя, когда смотрю на то, что я могу сделать, чтобы вывести других из себя, смотрю вокруг и вижу других парней. Это круто!

Что я ещё люблю в KISS — это то, что мы не пытаемся строить из себя тех, кем не являемся. Мы эстрадные артисты. Но это никак не идёт вразрез с тем, что мы участники рок-группы. И мы носим наряды, униформу, костюмы — назовите как хотите — но чем это отличается от того, что какой-то парень выходит на сцену в рваных джинсах за 300 баксов? Это тоже костюм. Единственное отличие — что мы это признаём».



PAUL STANLEY Reveals Why He Still Loves Being In KISS



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