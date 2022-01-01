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*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 19
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*SERJ TANKIAN работает над книгой 10
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
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Kiss

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11 окт 2022 : 		 Концертное видео KISS

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31 авг 2022 : 		 Юбилейное издание KISS выйдет осенью

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10 авг 2022 : 		 Видео KISS 1987 года

10 авг 2022 : 		 Где сольник гитариста KISS?

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19 июл 2022 : 		 Видео полного выступления KISS

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29 июн 2022 : 		 KISS перепутали Австралию и Австрию

27 июн 2022 : 		 Новый релиз KISS выйдет осенью

26 июн 2022 : 		 Менеджер KISS — о финальном концерте

26 июн 2022 : 		 Видео с саундчека KISS

20 июн 2022 : 		 Видео с выступления KISS

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9 июн 2022 : 		 KISS опять подловили

7 июн 2022 : 		 KISS в Дортмунде

2 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS заявил, что сейчас KISS зарабатывают больше, чем когда-либо

30 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS приглашает ACE'а FREHLEY принять участие в туре KISS "End Of The Road": «Фанаты будут в восторге»

28 апр 2022 : 		 KISS в Аргентине

20 апр 2022 : 		 KISS отыграли первое шоу в 2022 году

19 апр 2022 : 		 Е-байки от KISS!

14 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS заявил, что нынешний тур KISS точно будет последним

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Концертное видео KISS



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KISS опубликовали концертное видео Lick It Up", съёмки которого проходили в рамках выступления на Aftershock Festival, Sacramento, CA, седьмого октября.

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