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Kiss

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KISS дадут грандиозный концерт в собачьем приюте



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Так как в связи с пандемией сохраняется запрет на массовые мероприятия для людей, участники KISS придумали, как разнообразить свои скучные будни. Gene Simmons сообщил, что группа выступит в собачьем приюте в Неваде, куда Gene переехал недавно со своей семьёй:

«Музыкантам сложно без выступлений, мы скучаем по своим поклонникам. К сожалению, запрет на концерты с живой аудиторией в силе, поэтому мы подумали: "А почему бы не выступить перед братьями нашими меньшими?" Они же тоже любят веселье. Поэтому мы с парнями соберёмся в приюте неподалёку от моего нового дома в Неваде и зададим жару! Концерт будет транслироваться в интернете, так что вы тоже сможете от души повеселиться».

Планируется, что концерт в приюте состоится летом. Следите за подробностями.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


1 апр 2021, 11:49		А кошек почему забыли? Киски тоже хотят Kiss!


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