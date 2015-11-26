сегодня



KISS дадут грандиозный концерт в собачьем приюте



Так как в связи с пандемией сохраняется запрет на массовые мероприятия для людей, участники KISS придумали, как разнообразить свои скучные будни. Gene Simmons сообщил, что группа выступит в собачьем приюте в Неваде, куда Gene переехал недавно со своей семьёй:



«Музыкантам сложно без выступлений, мы скучаем по своим поклонникам. К сожалению, запрет на концерты с живой аудиторией в силе, поэтому мы подумали: "А почему бы не выступить перед братьями нашими меньшими?" Они же тоже любят веселье. Поэтому мы с парнями соберёмся в приюте неподалёку от моего нового дома в Неваде и зададим жару! Концерт будет транслироваться в интернете, так что вы тоже сможете от души повеселиться».



Планируется, что концерт в приюте состоится летом. Следите за подробностями. http://www.kissonline.com





+0 -0



( 1 ) просмотров: 34

