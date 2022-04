30 апр 2022



GENE SIMMONS приглашает ACE'а FREHLEY принять участие в туре KISS "End Of The Road": «Фанаты будут в восторге»



Gene Simmons пригласил Ace'a Frehley принять участие в туре KISS "End Of The Road", сказав, что «фанаты были бы рады» воссоединению группы с её оригинальным гитаристом.



Ранее Simmons поздравил Frehley с 71-м днём рождения в своём Твиттере и добавил:



«Приглашения остаются в силе. Выходите с нами на сцену на бис. Фанаты будут в восторге».



Три года назад Frehley заявил, что он готов снова играть с KISS, но только если оплата будет соответствующей. В беседе с журналом Rock Candy он сказал:



«Было бы здорово снова выйти с ними на сцену. Но это не мне решать. Я думаю, что сейчас у нас очень хорошие отношения. Я переписываюсь с Paul'ом [Stanley, фронтменом KISS], и мы работали вместе, как и с Джином. Я бы серьёзно подумал об этом, но деньги сумма должна быть соответствующей. Я не собираюсь отбирать зарплату у нынешнего гитариста KISS Tommy Thayer'а.



С моим участием, конечно, будет продаваться больше билетов. У меня есть предчувствие, что это произойдёт».

Happy Birthday Ace @ace_frehley . And many more…The invitations still stand. Jump up on stage with us for encores. The fans would love it.





