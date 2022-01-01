Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 28
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 14
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 13
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
*Гитарист METALLICA считает, что ещё не достиг пика в творчес... 9
*K. K. DOWNING: «Благодаря Лемми и MOTÖRHEAD появились т... 8
*Новое видео гитариста METALLICA 8
*Лидер FEAR FACTORY: «Почему я прячу вокалиста?» 8
*У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 28
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 14
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 13
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



30 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS приглашает ACE'а FREHLEY принять участие в туре KISS "End Of The Road": «Фанаты будут в восторге»

28 апр 2022 : 		 KISS в Аргентине

20 апр 2022 : 		 KISS отыграли первое шоу в 2022 году

19 апр 2022 : 		 Е-байки от KISS!

14 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS заявил, что нынешний тур KISS точно будет последним

4 апр 2022 : 		 Новый концертный релиз KISS выйдет летом

30 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS похвалил TOMMY THAYER'a и ERIC'a SINGER'a за преданность KISS

16 фев 2022 : 		 Последний круиз KISS

14 фев 2022 : 		 Фрагмент нового концертного релиза KISS

13 фев 2022 : 		 Новые фигурки KISS

26 янв 2022 : 		 Фрагмент нового концертного релиза KISS

10 янв 2022 : 		 Новый концертный релиз KISS выйдет весной

7 янв 2022 : 		 Басист KISS: «Сколько сможете дать за каталог?»

1 янв 2022 : 		 В музее KISS будет более 10000 предметов

24 дек 2021 : 		 TOMMY THAYER: «Я Ronnie Wood из KISS»

19 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS об отмене концертов KISS в Вегасе

4 дек 2021 : 		 CARMINE APPICE считает, что KISS могут продолжить деятельность без оригинальных участников

25 ноя 2021 : 		 Выходят новые фигурки KISS

18 ноя 2021 : 		 Фрагмент переиздания KISS

17 ноя 2021 : 		 Участники KISS отвечают на вопросы

15 ноя 2021 : 		 Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?»

11 ноя 2021 : 		 GENE SIMMONS: «То, что мы ничего не сделали с Эдди, — большая ошибка»

2 ноя 2021 : 		 KISS впервые исполнили 'She's So European' и 'We Are One'

1 ноя 2021 : 		 KISS не сыграют в Лас-Вегасе

1 ноя 2021 : 		 BRUCE KULICK присоединился к KISS

31 окт 2021 : 		 Группа KISS выступила против обвинений в небрежном отношении к протоколам COVID-19
Показать далее
| - |

|||| 30 апр 2022

GENE SIMMONS приглашает ACE'а FREHLEY принять участие в туре KISS "End Of The Road": «Фанаты будут в восторге»



zoom
Gene Simmons пригласил Ace'a Frehley принять участие в туре KISS "End Of The Road", сказав, что «фанаты были бы рады» воссоединению группы с её оригинальным гитаристом.

Ранее Simmons поздравил Frehley с 71-м днём рождения в своём Твиттере и добавил:

«Приглашения остаются в силе. Выходите с нами на сцену на бис. Фанаты будут в восторге».

Три года назад Frehley заявил, что он готов снова играть с KISS, но только если оплата будет соответствующей. В беседе с журналом Rock Candy он сказал:

«Было бы здорово снова выйти с ними на сцену. Но это не мне решать. Я думаю, что сейчас у нас очень хорошие отношения. Я переписываюсь с Paul'ом [Stanley, фронтменом KISS], и мы работали вместе, как и с Джином. Я бы серьёзно подумал об этом, но деньги сумма должна быть соответствующей. Я не собираюсь отбирать зарплату у нынешнего гитариста KISS Tommy Thayer'а.

С моим участием, конечно, будет продаваться больше билетов. У меня есть предчувствие, что это произойдёт».

Happy Birthday Ace @ace_frehley. And many moreвЂ¦The invitations still stand. Jump up on stage with us for encores. The fans would love it.



Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 305

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом