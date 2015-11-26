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Kiss

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|||| 12 фев 2019

GENE SIMMONS сказал, что будет «рыдать как 12-летняя девочка» на финальном шоу KISS



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KISS опускают занавес своей эпической и легендарной 45-летней карьеры с туром "End Of The Road", который начался 31 января в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада.

Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer и Eric Singer недавно встретились с радиоведущим Дэном Неером, чтобы обсудить это масштабное начинание.

Отвечая на вопрос Неера о том, как музыканты представляют себе заключительные моменты финального шоу тура, Stanley сказал:

«Я не хочу говорить, что это будут горько-сладкие ощущения, потому что в этом нет ничего горького. Это, безусловно, будет невероятно эмоциональным моментом, потому что мне есть что вспомнить о том, что группа сделала возможным, что поклонники сделали возможным, и я хочу осознать на этом последнем шоу, что я сделал всё, что мог. И я с гордостью уйду».

Simmons добавил:

«Я довольно большой парень — во мне 189 сантиметров роста, и я вешу порядка 113 килограммов. Я не тощий парень, и я горжусь этим. Но я знаю, что буду рыдать как 12-летняя девочка, которой на последнем шоу кто-то наступил на ноги. И это слёзы счастья, я бы сказал.

Сколько людей на земле может достичь того, что мы сделали? Вы должны принять эту точку зрения. Потому что KISS всегда были чем-то большим, чем просто группа. KISS были объединяющей силой для разных поколений... Когда вы видите пятилетнего ребёнка на концерте — нашем концерте — у которого есть грим в стиле KISS, и он сидит на плечах у своего отца, который тоже загримирован под KISS, а рядом с ним его отец, которому 50 или 60 лет, и он также в гриме... И этот ребёнок впервые в своей жизни делает мой жест рукой... Это поразительно. Я оборачиваюсь, и тут у тебя начинают идти слёзы, потому что ты понимаешь, что это больше, чем концерт, и это больше, чем песни, — это часть жизни людей. Они делают наносят на свои тела татуировки с нашими лицами, они называют своих детей в честь наших песен. Это культура. Это сродни национальному единству».

Предполагается, что североамериканский этап прощального тура "End Of The Road" продлится до осени, и закончится он 16 сентября на стадионе Oakland Oracle Arena. Гастрольный цикл распланирован до 2020 года.

«Мы делаем самое масштабное шоу KISS, — сказал Stanley. — Все, кто приходят посмотреть на группу, — рэп-звезда, кантри-звезда, рок-звезда, вы видите современное шоу KISS… Мы выходим на сцену и поднимаем планку. Мы поднимем её снова».

Хотя KISS не в первый раз отправляются в прощальный тур, Симмонс Simmons настаивает на том, что на этот раз всё по-настоящему. В интервью газете «Лос-Анджелес таймс» он объяснил, что «не может продолжать выступать на восьмом десятке в 18-килограммовых доспехах и сапогах на платформе».



GENE SIMMONS Says He Will Be




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

HailtoSlave


13 фев 2019, 00:37		Врет как всегда, Симмонс скорее умрет, чем сыграет финальное шоу. Чтобы этот жадный и поведенный на деньги жид добровольно прекратил играть, да хуй я поверю)

Orthodox


13 фев 2019, 00:43		Щедрый альтруистичный ариец HailtoSlave не будет врать!

LOR


13 фев 2019, 06:20		Вот! Этот человек победил токсичную маскулинность в себе!

Rus


13 фев 2019, 07:12		А я думаю это реально последний тур KISS, по крайней мере в их текущем внешнем виде. Возможно они без мэйкапа продолжат выступать )) Симмонс подчеркивает , что ему тяжело выступать именно в полной амуниции. А без нее ведь без проблем.

Rutger


13 фев 2019, 10:40		У любой уважающей себя группы должно быть минимум три-четыре прощальных тура. И один-два самых прощальных. Только лохи и неудачники ездят в обычные туры.

rassol


13 фев 2019, 19:09		Он будет плакать от того, что остались миллионы долларов, которых он уже не заработает.

Kliops144


13 фев 2019, 22:52		Так им пох, наймут челов и те будут катать дальше в гриме, ужеж была эта инфа как-то.


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