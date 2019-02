12 фев 2019



GENE SIMMONS сказал, что будет «рыдать как 12-летняя девочка» на финальном шоу KISS



KISS опускают занавес своей эпической и легендарной 45-летней карьеры с туром "End Of The Road", который начался 31 января в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада.



Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer и Eric Singer недавно встретились с радиоведущим Дэном Неером, чтобы обсудить это масштабное начинание.



Отвечая на вопрос Неера о том, как музыканты представляют себе заключительные моменты финального шоу тура, Stanley сказал:



«Я не хочу говорить, что это будут горько-сладкие ощущения, потому что в этом нет ничего горького. Это, безусловно, будет невероятно эмоциональным моментом, потому что мне есть что вспомнить о том, что группа сделала возможным, что поклонники сделали возможным, и я хочу осознать на этом последнем шоу, что я сделал всё, что мог. И я с гордостью уйду».



Simmons добавил:



«Я довольно большой парень — во мне 189 сантиметров роста, и я вешу порядка 113 килограммов. Я не тощий парень, и я горжусь этим. Но я знаю, что буду рыдать как 12-летняя девочка, которой на последнем шоу кто-то наступил на ноги. И это слёзы счастья, я бы сказал.



Сколько людей на земле может достичь того, что мы сделали? Вы должны принять эту точку зрения. Потому что KISS всегда были чем-то большим, чем просто группа. KISS были объединяющей силой для разных поколений... Когда вы видите пятилетнего ребёнка на концерте — нашем концерте — у которого есть грим в стиле KISS, и он сидит на плечах у своего отца, который тоже загримирован под KISS, а рядом с ним его отец, которому 50 или 60 лет, и он также в гриме... И этот ребёнок впервые в своей жизни делает мой жест рукой... Это поразительно. Я оборачиваюсь, и тут у тебя начинают идти слёзы, потому что ты понимаешь, что это больше, чем концерт, и это больше, чем песни, — это часть жизни людей. Они делают наносят на свои тела татуировки с нашими лицами, они называют своих детей в честь наших песен. Это культура. Это сродни национальному единству».



Предполагается, что североамериканский этап прощального тура "End Of The Road" продлится до осени, и закончится он 16 сентября на стадионе Oakland Oracle Arena. Гастрольный цикл распланирован до 2020 года.



«Мы делаем самое масштабное шоу KISS, — сказал Stanley. — Все, кто приходят посмотреть на группу, — рэп-звезда, кантри-звезда, рок-звезда, вы видите современное шоу KISS… Мы выходим на сцену и поднимаем планку. Мы поднимем её снова».



Хотя KISS не в первый раз отправляются в прощальный тур, Симмонс Simmons настаивает на том, что на этот раз всё по-настоящему. В интервью газете «Лос-Анджелес таймс» он объяснил, что «не может продолжать выступать на восьмом десятке в 18-килограммовых доспехах и сапогах на платформе».















