сегодня



TOMMY THAYER — о новогоднем шоу KISS



TOMMY THAYER в рамках недавнего интервью поделился своими впечатлениями от новогоднего концерта KISS:



«Я не знал, чего ожидать, да никто из нас никогда не был в Дубае и в этой части света. И это место оказалось просто замечательным — дружелюбные люди, очень высокий уровень, чистые прекрасные курорты и пляжи. Архитектура и дизайн города — просто высший класс. Я думаю, что буду приезжать сюда на каникулы.



Всё, что было до этого, включая репетиции в Лос-Анджелесе, переезд и нахождение там несколько дней до шоу, было непростым из-за COVID. Мы тестировались через день и целый декабрь провели на карантине. В Дубае мы и техники сдавали тесты каждый день.



Видя фото сцены, тяжело с чем-то сравнивать этот концерт — это был самый грандиозный концерт KISS из всех. Также было достаточно странно столько времени готовить одно шоу — все установки, недели репетиций, отыграть всё, и... Всё закончилось».







+0 -0



просмотров: 136

