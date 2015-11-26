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Kiss

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TOMMY THAYER — о новогоднем шоу KISS



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TOMMY THAYER в рамках недавнего интервью поделился своими впечатлениями от новогоднего концерта KISS:

«Я не знал, чего ожидать, да никто из нас никогда не был в Дубае и в этой части света. И это место оказалось просто замечательным — дружелюбные люди, очень высокий уровень, чистые прекрасные курорты и пляжи. Архитектура и дизайн города — просто высший класс. Я думаю, что буду приезжать сюда на каникулы.

Всё, что было до этого, включая репетиции в Лос-Анджелесе, переезд и нахождение там несколько дней до шоу, было непростым из-за COVID. Мы тестировались через день и целый декабрь провели на карантине. В Дубае мы и техники сдавали тесты каждый день.

Видя фото сцены, тяжело с чем-то сравнивать этот концерт — это был самый грандиозный концерт KISS из всех. Также было достаточно странно столько времени готовить одно шоу — все установки, недели репетиций, отыграть всё, и... Всё закончилось».

TOMMY THAYER Says KISS



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