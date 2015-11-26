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Музыканты BUTCHER BABIES, ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES исполняют KISS



Барабанщик ANTHRAX Charlie Benante вместо со своей давней подругой Carla Harvey (BUTCHER BABIES) объединился с гитаристом TESTAMENT Alex'ом Skolnick'ом и басистом SUICIDAL TENDENCIES Roberto "Ra" Diaz'ом для съемок карантинного видео на кавер-версию классического трека KISS "C'mon And Love Me" — видео доступно для просмотра ниже.













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