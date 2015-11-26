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KISS исполняют песню GENE SIMMONS



KISS опубликовали видео исполнения песни "See You Tonite" в рамках акустического сета перед основным концертом. В оригинале этот трек вошёл в сольный альбом GENE'a SIMMONS'a 1978 года. "Gene Simmons", выпущенный в сентябре, добрался до 22 строчки Billboard 200 и стал самым успешным из четырёх сольных альбомов, выпущенных всеми участниками KISS в 78 году.







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