CHARLIE BENANTE о конце KISS



CHARLIE BENANTE опубликовал фрагмент с выступления KISS в рамках прощального тура и сопроводил его такими словами:



«Что ж... Если это действительно конец — всё, что я могу сказать, это "Спасибо".



Я наблюдал за @genesimmons и @paulstanleylive и аплодировал им за то, что они всегда выкладываются на 100 %. Подумайте об этом: все эти годы они наносили грим, надевали костюмы, 18-сантиметровые кожаные каблуки и т. д. А вы смогли бы? Они не просто #rockstars, они — воплощение этого. Я увидел их, когда был ребёнком, и это оставило такое неизгладимое впечатление, что я захотел стать таким же.



Интересно, поймёт ли кто-нибудь из читающих это, что когда вы сказали "meeting me at the Ace poster at the Garden", о чём мы говорили? Такая знаковая фраза.



1973–1979 годы. То, что они сделали за эти 6 лет, это и сейчас находит отклик во мне.



Спасибо вам, #genepaulpeterandace, вы вдохновили стольких людей, и самое лучшее, что вы все были из #newyork whoooooo hoooooo! #longlivekiss @kiss #newyorkers @anthrax @panteraofficial #petercriss #acefrehley».

