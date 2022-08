сегодня



GENE SIMMONS: «Когда состоится последнее шоу KISS, оно должно стать действительно последним»



Gene Dimmons обсудил последнее в истории выступление KISS во время участия в последнем выпуске подкаста Дина Делрея "Let There Be Talk":



«Мы не знаем, будет ли это выступление в Нью-Йорке. У меня есть веские причины, почему это должно произойти там, но главное, что когда состоится последнее шоу, оно должно стать действительно последним. Гастролирующая группа KISS остановится. Но только как гастролирующая группа. KISS продолжит свою деятельность в других формах. Я считаю, что четверо достойных 20-летних парней могут снова начать накладывать грим и скрывать свою личность.



Деятельность KISS может продолжаться в таких формах, о которых даже я не думал. Но я могу представить... Знаете, "Blue Man Group" и "Phantom Of The Opera" гастролируют по всему миру с разным составом. Может, и должно появиться такое шоу KISS — выступления на сцене, с эффектами и всем остальным, но при этом полуавтобиографическое — о четырёх болванах с улиц Нью-Йорка, которое заканчивается в последней трети как полноценное празднование, полноценное представление. Не с нами. Хотя для нас не проблема появляться время от времени».







