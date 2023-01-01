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*SEPULTURA едет в прощальный тур 46
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 34
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 26
*Новое видео THERION 25
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 23
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Kiss

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16 дек 2023 : 		 Новые фигурки KISS

14 дек 2023 : 		 ACE FREHLEY: «Аватары KISS — это какая-то хрень!»

12 дек 2023 : 		 Вокалист SAXON об аватарах KISS: «Я считаю, им не следует этим заниматься»

11 дек 2023 : 		 DEE SNIDER не верит, что с KISS покончено

8 дек 2023 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS о прошлом, настоящем и будущем KISS

6 дек 2023 : 		 STEVE VAI о конце KISS

5 дек 2023 : 		 Видео с последнего концерта KISS

4 дек 2023 : 		 Гитарист KISS о последнем концерте группы: «Это был потрясающий вечер»

4 дек 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о конце KISS

4 дек 2023 : 		 CHARLIE BENANTE о конце KISS

3 дек 2023 : 		 KISS становятся аватарами

3 дек 2023 : 		 KISS отыграли первый из двух финальных концертов

2 дек 2023 : 		 PETER CRISS о конце KISS

2 дек 2023 : 		 ACE FREHLEY не верит в конец KISS

30 ноя 2023 : 		 ACE FREHLEY: «Я желаю KISS всего наилучшего»

19 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут выступать

17 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Этот тур — конец пути для группы, а не для бренда KISS»

12 ноя 2023 : 		 Посмотри последний концерт KISS

7 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о концерте KISS

6 ноя 2023 : 		 KISS впервые выступили в Hollywood Bowl

27 окт 2023 : 		 Слетай с KISS!

23 окт 2023 : 		 KISSday в Кливленде

23 окт 2023 : 		 Выступят ли KISS в Сфере?

13 окт 2023 : 		 Вдова техника KISS подала на группу в суд

12 окт 2023 : 		 KISS не поедут в ОАЭ

10 окт 2023 : 		 Последнее шоу KISS в Австралии
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Новые фигурки KISS



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KnuckleBonz объявили о выпуске новых фигурок KISS — на этот раз времен тура 1976 года. Релиз ожидается летом, детали доступны здесь.

KISS - New Destroyer-Era KnuckleBonz Statues Available For Pre-Order




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