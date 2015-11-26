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Kiss

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GENE SIMMONS заявил, что документальный фильм о KISS может расстроить некоторых фанатов



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Во время недавнего интервью нью-йоркской радиостанции Q104.3 басист/вокалист KISS Gene Simmons обсудил новый документальный фильм "Biography: KISStory". На вопрос о том, есть ли в этом фильме какие-нибудь «откровения, которые нас шокируют», Джин ответил:

«Не будет преувеличением сказать, что когда католики идут на исповедь, они говорят: "Отец, пожалуйста, прости меня, ибо я согрешил". Неважно, что у него могут быть свои собственные, совсем юные скелеты в шкафу. Видите, что я только что сделал?

Это документальный фильм обо всех и вся. Это история об американской мечте, о четырёх оболтусах с улиц Нью-Йорка, которые решили собрать группу, которую они никогда не видели на сцене. Никаких ограничений, никаких правил, ничего. Носите больше макияжа и каблуки выше, чем когда-либо. И подход из серии "пленных не брать". Но если вы уважаете и любите фанатов, вы должны быть честными; вы должны рассказывать истории со всеми изъянами. И мы не скрываем, что некоторые из наших парней поддались этим клише — были и наркотики, и алкоголь, и дисфункции, и споры о всяких глупостях.

Я, кстати, ничем не отличаюсь. Хотя я никогда в жизни не был под кайфом или пьян — в буквальном смысле — и не курил сигарет, поэтому в 71 год я могу держать руку перед лицом, и она не дрожит, потому что я никогда не употреблял эту дрянь. Это мой личный выбор и дань уважения моей матери, которая выжила в нацистской Германии, будучи 14-летней девочкой, и я знаю, что без неё я бы перешёл на тёмную сторону.

Так что документальный фильм действительно оказывает нам услугу, а не вредит, а именно: мы должны признаться... Прежде чем игра закончится, вы должны признаться во всём фанатам, которых вы любите и уважаете, и поблагодарить за то, что они делают нашу жизнь возможной. Ребята, без ваших слушателей вас бы тоже здесь не было. Мы просто работаем. Мы обязаны им всем — меньше всего правдой. И это то, что делает этот документальный фильм. Это расстроит некоторых фанатов, но такое случается и в семьях, когда мама говорит детям: "Так, дети, ваш отец — пьяница. Он неудачник. Он теряет работу, потому что недостаточно любит себя, чтобы исправиться, и недостаточно любит семью". Вы должны говорить правду. Жёсткая любовь — лучший способ быть со своими близкими — кстати, как и с людьми, которых вы ненавидите. Просто говорите правду — хорошую, плохую или какую-либо ещё».

GENE SIMMONS Says KISS Wanted To








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