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PAUL STANLEY подцепил COVID-19



KISS сообщили о том, что вокалист группы, PAUL STANLEY, сдал положительный тест на COVID-19.



«Все участники тура, как группа, так и команда, полностью вакцинированы. Группа и ее команда действуют независимо друг от друга в пузыре, чтобы максимально обезопасить всех на каждом шоу и в перерывах между выступлениями. В туре также работает сотрудник по протоколам безопасности COVID, который следит за тем, чтобы все тщательно соблюдали все рекомендации CDC».





































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