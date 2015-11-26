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Kiss

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|||| 27 апр 2021

Трейлер нового релиза KISS



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Одиннадцатого июня KISS запускают серию бутлегов, первым в которой станет запись с выступления в Токио в 2001 году. Альбом "KISS - Off The Soundboard Tokyo 2001" будет доступен на тройном виниле, двойном CD и в цифровом варианте. Трейлер доступен ниже.

Трек-лист:

CD1
"Detroit Rock City"
"Deuce"
"Shout It Out Loud"
"Talk To Me"
"I Love It Loud"
"Firehouse"
"Do You Love Me"
"Calling Dr. Love"
"Heaven’s On Fire"
"Let Me Go Rock & Roll"
"Shock Me" / Guitar Solo
"Psycho Circus"

CD2
"Lick It Up" / Bass Solo
"God Of Thunder" / Drum Solo
"Cold Gin"
"100,000 Years"
"Love Gun"
"I Still Love You"
"Black Diamond"
"I Was Made For Lovin’ You"
"Rock And Roll All Nite"

LP1, Side A
"Detroit Rock City"
"Deuce"
"Shout It Out Loud"
"Talk To Me"

LP1, Side B
"I Love It Loud"
"Firehouse"
"Do You Love Me"
"Calling Dr. Love"
"Heaven’s On Fire"

LP2, Side A
"Let Me Go Rock & Roll"
"Shock Me" / Guitar Solo

LP2, Side B
"Psycho Circus"
"Lick It Up" / Bass Solo
"God Of Thunder" / Drum Solo

LP3, Side A
"Cold Gin"
"100,000 Years"
"Love Gun"

LP3, Side B
"I Still Love You"
"Black Diamond"
"I Was Made For Lovin’ You"
"Rock And Roll All Nite"

Digital
"Detroit Rock City"
"Deuce"
"Shout It Out Loud"
"Talk To Me"
"I Love It Loud"
"Firehouse"
"Do You Love Me"
"Calling Dr. Love"
"Heaven’s On Fire"
"Let Me Go Rock & Roll"
"Shock Me" / Guitar Solo
"Psycho Circus"
"Lick It Up" / Bass Solo
"God Of Thunder" / Drum Solo
"Cold Gin "
"100,000 Years"
"Love Gun"
"I Still Love You"
"Black Diamond"
"I Was Made For Lovin’ You"
"Rock And Roll All Nite"

KISS - More Details Revealed For Off The Soundboard: Tokyo 2001; Video Trailer Streaming



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