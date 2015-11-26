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GENE SIMMONS о прощальном туре KISS : «Мы бы хотели, чтобы Эйс и Питер присоединились к нам, и если они этого не сделают, то это будет не из-за нас»



Участники KISS Gene Simmons и Paul Stanley недавно поговорили с Guitar World о прощальном турне группы, "End Of The Road". Выдержки из интервью доступны ниже.



Ни для кого не секрет, что фанаты надеются увидеть оригинальный состав KISS с Эйсом и Питером, воссоединение в каком-либо виде в этом туре.



Отвечает Simmons:



«Хорошо, позвольте мне обратиться к этому вопросу. знаете, в жизни мать-природа беспристрастна. Ребёнок ли вы, не знавший жизни, или старый и седой человек, прошедший через испытания и невзгоды, вы оба, засунув свою руку в огонь одинаково обожжётесь. Так что жизнь не даёт вам три шанса. У вас есть лишь один шанс. Но у Эйса и Питера было три шанса. Они приходили и уходили из группы — были уволены — три раза. Из-за наркотиков, алкоголя, плохого поведения, непрофессионализма... Все клише есть клише. Даже самоубийство переоценено. Это было сделано много раз. Поэтому единственная причина, по которой Эйсу и Питеру позволили уйти в первый раз, а затем во второй третий раз, в том, что они не выдерживают нагрузку. Вы не можете ехать на машине с двумя спущенными шинами. Она никуда не поедет. Вы несёте ответственность за замену чёртовых шин, чтобы автомобиль не останавливался. В этом нет ничего личного. Поэтому помните: быть в группе — это подарок. Вы усердно работаете. Во всяком случае физически. Итак, краткий ответ на ваш вопрос: мы бы хотели, чтобы Эйс и Питер присоединились к нам как-нибудь. И если они этого не сделают, то это будет не из-за нас. Но они больше никогда не будут в KISS».



Довольно исчерпывающе.



Simmons добавил:



«Три раза — это очаровательно. "Обещаю, что я потяну" не работает. Это как тот мальчик, который кричал волку: "О, я был честным в течение миллиона лет". Потрясающе! Щоб я так жил! Хотели бы мы, чтобы Эйс или Питер выскочили на сцену для одной или двух песен? Конечно. Можем ли мы рассчитывать на то, что Эйс или Питер будут играть полный сет ночь за вечер? Не в этой долбаной жизни!»



















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