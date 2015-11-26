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Kiss

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|||| 18 окт 2021

Басиста KISS чуть не уронили



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Басист KISS Gene Simmons чудом избежал падения на открытии концерта в Тампе, когда платформа, на которой он стоял, неожиданно накренилась в одну из сторон, — видео доступно ниже.

GENE SIMMONS Narrowly Avoids Fall During Opening Song Of KISS








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Санчез


18 окт 2021, 18:56		найс, удаляют шутки про евреев

overgrin


18 окт 2021, 22:24		прикольно...


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