18 окт 2021



Басиста KISS чуть не уронили



Басист KISS Gene Simmons чудом избежал падения на открытии концерта в Тампе, когда платформа, на которой он стоял, неожиданно накренилась в одну из сторон, — видео доступно ниже.







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