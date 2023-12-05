Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 39
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 29
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 27
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 22
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 20
*Новый альбом BRUCE DICKINSON выйдет весной 17
*Вокалист ANTHRAX: «Увольняли меня два раза. Я всё запомнил» 16
*Вокалистка EVANESCENCE: «50 CENT ненавидит меня до мозга кос... 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 39
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 29
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 27
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 22
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



5 дек 2023 : 		 Видео с последнего концерта KISS

4 дек 2023 : 		 Гитарист KISS о последнем концерте группы: «Это был потрясающий вечер»

4 дек 2023 : 		 Лидер W.A.S.P. о конце KISS

4 дек 2023 : 		 CHARLIE BENANTE о конце KISS

3 дек 2023 : 		 KISS становятся аватарами

3 дек 2023 : 		 KISS отыграли первый из двух финальных концертов

2 дек 2023 : 		 PETER CRISS о конце KISS

2 дек 2023 : 		 ACE FREHLEY не верит в конец KISS

30 ноя 2023 : 		 ACE FREHLEY: «Я желаю KISS всего наилучшего»

19 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут выступать

17 ноя 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Этот тур — конец пути для группы, а не для бренда KISS»

12 ноя 2023 : 		 Посмотри последний концерт KISS

7 ноя 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о концерте KISS

6 ноя 2023 : 		 KISS впервые выступили в Hollywood Bowl

27 окт 2023 : 		 Слетай с KISS!

23 окт 2023 : 		 KISSday в Кливленде

23 окт 2023 : 		 Выступят ли KISS в Сфере?

13 окт 2023 : 		 Вдова техника KISS подала на группу в суд

12 окт 2023 : 		 KISS не поедут в ОАЭ

10 окт 2023 : 		 Последнее шоу KISS в Австралии

8 окт 2023 : 		 Фронтмен KISS: «Мы занимаемся искусством не интеллектуальным, а эмоциональным...»

4 окт 2023 : 		 KISS выступили в рамках финала AFL

3 окт 2023 : 		 PAUL STANLEY о прощальном туре KISS: «Теперь мы видим конец»

6 сен 2023 : 		 Видео с выступления KISS

8 июл 2023 : 		 Видео с выступления KISS

1 июл 2023 : 		 GENE SIMMONS: «ACE и PETER отказались от участия в финальных концертах KISS»
Показать далее
| - |

|||| 5 дек 2023

Видео с последнего концерта KISS



zoom
Видео с последнего концерта KISS, проходившего в Madison Square Garden, доступно для просмотра ниже:

"Detroit Rock City"
"Shout It Out Loud"
"Deuce"
"War Machine"
"Heaven's on Fire"
"I Love It Loud"
"Say Yeah"
"Cold Gin"
- guitar solo - (Tommy Thayer)
"Lick It Up" 
"Calling Dr. Love"
"Makin' Love" (followed by Paul / Tommy guitar duel)
"Psycho Circus"
- drum solo - 
"100,000 Years"
- bass Solo - 
"God of Thunder"
"Love Gun"
"I Was Made for Lovin' You"
"Black Diamond"




Encore:
"Beth"
"Do You Love Me"
"Rock and Roll All Nite"

KISS - Fan-Filmed Video Of Second Last Show Ever Streaming




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 дек 2023
IJzerklompje
Эпоха ушла. На этот раз вернуться не обещала.
5 дек 2023
gravitgroove
IJzerklompje, у всего есть начало и свой финал.
Ты послушай только, он (Стэнли) не может петь.
5 дек 2023
N
Northe
Помню, как уходили Сентенсед, вот это был реальный end of the road, а это постная хуета какая-то.
Like!1
5 дек 2023
T
ThrashCrow
Northe, я тоже о них подумал. Я только вчера послал их гитаристу ящик с пивом, дружу с ним. Он сказал о Scorpions/Manowar/Kiss clowns will always be clowns
6 дек 2023
M
Mateas89
И ни одной песни со своего лучшего альбома не сыграли? Если не считать аутро с аватарами? Мдэ...

просмотров: 525

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом