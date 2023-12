5 дек 2023



Видео с последнего концерта KISS



Видео с последнего концерта KISS, проходившего в Madison Square Garden, доступно для просмотра ниже:



"Detroit Rock City"

"Shout It Out Loud"

"Deuce"

"War Machine"

"Heaven's on Fire"

"I Love It Loud"

"Say Yeah"

"Cold Gin"

- guitar solo - (Tommy Thayer)

"Lick It Up"

"Calling Dr. Love"

"Makin' Love" (followed by Paul / Tommy guitar duel)

"Psycho Circus"

- drum solo -

"100,000 Years"

- bass Solo -

"God of Thunder"

"Love Gun"

"I Was Made for Lovin' You"

"Black Diamond"









Encore:

"Beth"

"Do You Love Me"

"Rock and Roll All Nite"







