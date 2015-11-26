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Kiss

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CARMINE APPICE считает, что KISS могут продолжить деятельность без оригинальных участников



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В новом интервью The Rock Experience With Mike Brunn Carmine Appice затронул вопрос о возможности существования KISS без Paul'a Stanley и Gene'a Simmons'a, сказав:

«Я уважаю мнение Gene'a, когда он говорит, что собирается привлечь новых парней для игры в KISS, чтобы всё продолжалось, словно это бейсбольная команда. Я думаю, что сейчас он прав. Я не самый большой поклонник KISS. Но подумайте об этом. Сорок лет назад были совсем другие "Нью-Йорк Янкиз", совсем другие "Рэмс", совсем другие "Лейкерс". Они всё ещё "Лейкерс", и фанаты всё ещё остались. Так почему бы не стать группой, которая и дальше будет носить грим и которая будет выглядеть как персонажи. Я вижу, что Alice Cooper тоже так делает».

На вопрос о том, что он думает о том, что его группа VANILLA FUDGE, возможно, когда-нибудь продолжит существование без оригинальных участников, 74-летний барабанщик сказал:

«Если все умрут, а у кого-то останутся права на группу, и они смогут продолжить деятельность... VANILLA FUDGE — это немного другое, потому что мы не мультяшные персонажи. SLIPKNOT могли бы это сделать — такие группы смогли бы. SLIPKNOT, Alice Cooper, KISS — все, где вы не знаете, как выглядят участники группы. Это может сделать кто угодно. Если они достаточно круты и у них есть поклонники, они могут это сделать».

По словам Appice'a, KISS без оригинального состава могут c успехом гастролировать в обозримом будущем:

«Я гарантирую вам, что всё будет хорошо. Знаете почему? Потому что в конце концов нынешняя аудитория KISS вымрет, а новое поколение вырастет и будет ходить на концерты KISS. Вряд ли они будут продавать новые пластинки, но это будет просто шоу — как [долгоиграющие рок-мюзиклы] "Hair" или "Jesus Christ Superstar". Они ставят их по всему миру, разные люди играют их. Это будет одно и то же. Я не удивлюсь, если они сделают японское шоу KISS, европейское шоу KISS. Это даже не обязательно должны быть одни и те же ребята».

CARMINE APPICE Says KISS Can Definitely Carry On Without Any Original Members





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Санчез


4 дек 2021, 15:32		Ждём, когда умрёт оригинальная металлика, и если будут продолжать новые челики, то там будет чел с фамилией Мастейн или Макговни

Jack of Diamonds


4 дек 2021, 17:03		В ссср давно такое было, 2 состава "лаского мая" и "виража"

Evil3062


4 дек 2021, 17:19		у чувака фляга свистанула походу.


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