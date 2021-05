сегодня



Менеджер KISS — об участии бывших



В рамках недавнего разговора с Rob's School Of Music менеджер KISS Doc McGhee ответил на вопрос о том, есть ли вероятность появления Ace'a Frehley и Peter'a Criss'a на концертах прощального тура группы:



«Всё возможно. Мы никогда ни о чём не говорим "никогда". Мы просто знаем, что хотим дать людям лучшее шоу в мире, на которое можно сходить. И моя философия для всех моих групп [всегда] заключалась в том, что если ты очень, очень хорош в том, что ты делаешь, люди придут и будут смотреть на тебя. А если ты не лучший, они пойдут посмотреть на самого-самого лучшего. Чертовски просто. Так что же мы делаем с KISS? Мы делаем шоу, которое, нравится вам KISS или нет, являетесь ли вы фанатом KISS или знаете одну песню, вы хотите пойти на это шоу, потому что это удивительное, развлекательное шоу.



KISS — это как [сеть ресторанов домашней кухни] Cracker Barrel. Есть четыре поколения, которые каждый день приходят поесть в наш дом. И мы дорожим этим. И мы очень хорошо относимся к нашим фанатам. Мы стараемся быть такими. Я думаю, что мы устраиваем им лучшие встречи и представления из всех групп, которые есть рядом. У них есть доступ в мир, в который нет доступа.



Gene [Simmons], Paul [Stanley], Tommy [Thayer] и Eric [Singer] настроены быть лучшими в том, что они делают. Мы не пишем песни и не пытаемся быть PEARL JAM, и не пытаемся быть RAGE AGAINST THE MACHINE или кем-то ещё — мы делаем четыре аккорда и плохие тексты, и это, чёрт возьми, работает потрясающе для KISS. И мы взрываем всё вокруг. А популярность KISS и аура вокруг KISS просто чудовищна, она заразительна. Это возбуждает меня каждый день.



Так что все эти вещи... Появится ли Ace когда-нибудь? Конечно, он появится. Peter, надеюсь, тоже будет. Все приглашены на вечеринку KISS. У нас в KISS не было столько участников в составе группы. За всё время, что я там работаю, их было четверо — двое разных — и всё. Но KISS есть KISS. Так что если вы говорили: "О, ну я не думаю, что может быть другой 007, кроме Шона Коннери". Ну, возможно. Их было уже пять. Люди хотят видеть 007. Микки Маусу уже сто лет. Я думаю, что KISS будут одной из тех вещей, которые длятся вечно. Я думаю, что с учётом ситуаций с аватарами, которые мы делаем сейчас, с программами NFT, которые мы делаем, со всеми различными элементами, которые есть в нашем распоряжении сегодня и будут завтра и послезавтра, я не вижу, что бренд KISS когда-нибудь исчезнет. Если он будет поддерживаться с тем уважением, которое должно быть к людям, которые у них есть, я верю, что они будут существовать вечно — гораздо дольше, чем я».













+2 -0



просмотров: 615