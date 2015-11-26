Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 70
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 60
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 30
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 29
*Новое видео KK'S PRIEST 25
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



17 май 2021 : 		 GENE SIMMONS вспомнил первую встречу с гитаристом AC/DC: «У него не было передних зубов»

17 май 2021 : 		 Менеджер KISS — об участии бывших

13 май 2021 : 		 Бывший гитарист KISS продает тексты

12 май 2021 : 		 KISS выступят на TRIBECA FESTIVAL

28 апр 2021 : 		 Фильм-биография KISS выйдет на Netflix

27 апр 2021 : 		 Трейлер нового релиза KISS

27 апр 2021 : 		 Стань демоном KISS

7 апр 2021 : 		 Гитарист KISS: «Вжух — и у меня есть дочь, а ей 31»

1 апр 2021 : 		 Выходит джин KISS

27 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY сдал назад

25 мар 2021 : 		 Почему KISS именно KISS?

23 мар 2021 : 		 Видео с выступления KISS 1995 года

20 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY не видит причин для создания новой музыки KISS

18 мар 2021 : 		 Вокалист KISS — о "Revenge"

16 мар 2021 : 		 Вокалист KISS: «До больших концертов ещё далеко»

14 мар 2021 : 		 Вокалист KISS — о возобновлении концертов

12 мар 2021 : 		 LA POP ART запустили линейку одежды KISS

26 фев 2021 : 		 Серия бутлегов от KISS

25 фев 2021 : 		 TOMMY THAYER — о новогоднем шоу KISS

13 фев 2021 : 		 PAUL STANLEY: «Ван Хален в KISS? Спросите Gene'a!»

10 фев 2021 : 		 GENE SIMMONS — об альбоме "Music From 'The Elder"

7 фев 2021 : 		 Колыбельные от KISS

1 фев 2021 : 		 Вокалист KISS — о новогоднем шоу

14 янв 2021 : 		 Пиротехника от KISS

9 янв 2021 : 		 Вокалист KISS: «Мы не можем продолжать так вечно»

7 янв 2021 : 		 Вокалист KISS: «Никогда не считал наши песни рутиной»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Менеджер KISS — об участии бывших



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего разговора с Rob's School Of Music менеджер KISS Doc McGhee ответил на вопрос о том, есть ли вероятность появления Ace'a Frehley и Peter'a Criss'a на концертах прощального тура группы:

«Всё возможно. Мы никогда ни о чём не говорим "никогда". Мы просто знаем, что хотим дать людям лучшее шоу в мире, на которое можно сходить. И моя философия для всех моих групп [всегда] заключалась в том, что если ты очень, очень хорош в том, что ты делаешь, люди придут и будут смотреть на тебя. А если ты не лучший, они пойдут посмотреть на самого-самого лучшего. Чертовски просто. Так что же мы делаем с KISS? Мы делаем шоу, которое, нравится вам KISS или нет, являетесь ли вы фанатом KISS или знаете одну песню, вы хотите пойти на это шоу, потому что это удивительное, развлекательное шоу.

KISS — это как [сеть ресторанов домашней кухни] Cracker Barrel. Есть четыре поколения, которые каждый день приходят поесть в наш дом. И мы дорожим этим. И мы очень хорошо относимся к нашим фанатам. Мы стараемся быть такими. Я думаю, что мы устраиваем им лучшие встречи и представления из всех групп, которые есть рядом. У них есть доступ в мир, в который нет доступа.

Gene [Simmons], Paul [Stanley], Tommy [Thayer] и Eric [Singer] настроены быть лучшими в том, что они делают. Мы не пишем песни и не пытаемся быть PEARL JAM, и не пытаемся быть RAGE AGAINST THE MACHINE или кем-то ещё — мы делаем четыре аккорда и плохие тексты, и это, чёрт возьми, работает потрясающе для KISS. И мы взрываем всё вокруг. А популярность KISS и аура вокруг KISS просто чудовищна, она заразительна. Это возбуждает меня каждый день.

Так что все эти вещи... Появится ли Ace когда-нибудь? Конечно, он появится. Peter, надеюсь, тоже будет. Все приглашены на вечеринку KISS. У нас в KISS не было столько участников в составе группы. За всё время, что я там работаю, их было четверо — двое разных — и всё. Но KISS есть KISS. Так что если вы говорили: "О, ну я не думаю, что может быть другой 007, кроме Шона Коннери". Ну, возможно. Их было уже пять. Люди хотят видеть 007. Микки Маусу уже сто лет. Я думаю, что KISS будут одной из тех вещей, которые длятся вечно. Я думаю, что с учётом ситуаций с аватарами, которые мы делаем сейчас, с программами NFT, которые мы делаем, со всеми различными элементами, которые есть в нашем распоряжении сегодня и будут завтра и послезавтра, я не вижу, что бренд KISS когда-нибудь исчезнет. Если он будет поддерживаться с тем уважением, которое должно быть к людям, которые у них есть, я верю, что они будут существовать вечно — гораздо дольше, чем я».

KISS





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 615

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом