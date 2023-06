сегодня



Басист KISS: «Уйти вовремя — искусство!»



GENE SIMMONS в интервью "The Sunday Project" обсудил конец карьеры KISS:



«Что ж, в определённый момент мать-природа берёт верх, независимо от ваших планов. И в определённый момент у вас должно быть достоинство и гордость, а также любовь и восхищение ваших поклонников, чтобы понять, когда пора завязывать. Мы все видели боксёров, которые слишком долго остаются на ринге, и мы все видели группы, которые слишком долго остаются на сцене. Я всё ещё выгляжу чертовски хорошо. Но дело не в этом. Дело в том, что физическая природа того, что мы делаем, ограничивает то, как долго мы будем этим заниматься. И мы помним, что представляемся так: "You wanted the best. You got the best. The hottest band in the world". Я не хочу быть в одной из тех групп, про которые фанаты говорят: "Вы должны были их увидеть в 1804 году, когда они реально зажигали". Прямо здесь и сейчас либо будь чемпионом, либо уходи со сцены. Так что мы уйдём, пока всё хорошо, пока мы на вершине. И с признательностью, я не знаю, как выразить словами, каким удивительным был наш путь, и всё это только благодаря фанатам. Без них я бы спрашивал следующего человека в очереди, не хотят ли они картошки фри. Не обманывайте себя».









@genesimmons and KISS are heading to Australia for one last concert, and Gene gave us an offer we can't refuse when they are here. pic.twitter.com/U8UXP8CuG0





+0 -0



( 2 ) просмотров: 209