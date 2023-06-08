Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*David Ellefson спел в DIETH 23
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 13
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 13
*Вокалист JUDAS PRIEST закончил 11
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 11
*Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам» 10
*PAUL STANLEY — о Pride Month 9
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*David Ellefson спел в DIETH 23
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 13
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 13
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



8 июн 2023 : 		 Басист KISS: «Уйти вовремя — искусство!»

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления KISS

30 апр 2023 : 		 KISS в The Midnight Special TV Show

24 апр 2023 : 		 KISS в The Midnight Special TV Show

14 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS: «Я в порядке!»

13 апр 2023 : 		 GENE SIMMONS присел на сцене

23 мар 2023 : 		 Байопик KISS выйдет в 2024 году

14 мар 2023 : 		 Басист KISS не против сыграть в Вегасе

8 мар 2023 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют хит KISS

6 мар 2023 : 		 PAUL STANLEY объяснил, почему KISS отказались выступить в Зале славы рок-н-ролла

5 мар 2023 : 		 KISS на "The Howard Stern Show"

3 мар 2023 : 		 Конец KISS наступит зимой

6 фев 2023 : 		 Менеджер KISS — о слухах насчёт пения Paul'a Stanley под фонограмму: «Он поёт по-настоящему»

3 фев 2023 : 		 GENE SIMMONS: «ACE покинул KISS не из-за "The Elder"»

1 фев 2023 : 		 Менеджер KISS: «Конец в этом году»

28 янв 2023 : 		 KISS выпускают запись MARK ST. JOHN

23 янв 2023 : 		 Фронтмен KISS: «Кажется, этот тур будет продолжаться вечно»

21 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS — о последнем выступлении KISS: «Это радостно и грустно, потому что всему приходит конец»

19 янв 2023 : 		 Вокалист KISS: «Конец неизбежен»

22 дек 2022 : 		 Концертное видео KISS 1973 года

19 ноя 2022 : 		 JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы

16 ноя 2022 : 		 Gene знает, как закончат KISS

1 ноя 2022 : 		 Фрагмент нового релиза KISS

26 окт 2022 : 		 Видео с круиза KISS

25 окт 2022 : 		 Приватное шоу KISS

19 окт 2022 : 		 BRUCE KULICK заявил, что KISS сделали правильный выбор, наняв TOMMY THAYER'a
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист KISS: «Уйти вовремя — искусство!»



zoom
GENE SIMMONS в интервью "The Sunday Project" обсудил конец карьеры KISS:

«Что ж, в определённый момент мать-природа берёт верх, независимо от ваших планов. И в определённый момент у вас должно быть достоинство и гордость, а также любовь и восхищение ваших поклонников, чтобы понять, когда пора завязывать. Мы все видели боксёров, которые слишком долго остаются на ринге, и мы все видели группы, которые слишком долго остаются на сцене. Я всё ещё выгляжу чертовски хорошо. Но дело не в этом. Дело в том, что физическая природа того, что мы делаем, ограничивает то, как долго мы будем этим заниматься. И мы помним, что представляемся так: "You wanted the best. You got the best. The hottest band in the world". Я не хочу быть в одной из тех групп, про которые фанаты говорят: "Вы должны были их увидеть в 1804 году, когда они реально зажигали". Прямо здесь и сейчас либо будь чемпионом, либо уходи со сцены. Так что мы уйдём, пока всё хорошо, пока мы на вершине. И с признательностью, я не знаю, как выразить словами, каким удивительным был наш путь, и всё это только благодаря фанатам. Без них я бы спрашивал следующего человека в очереди, не хотят ли они картошки фри. Не обманывайте себя».

.@genesimmons and KISS are heading to Australia for one last concert, and Gene gave us an offer we can't refuse when they are here. pic.twitter.com/U8UXP8CuG0






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

8 июн 2023
G
GlowoErzum
Но дано немногим.
8 июн 2023
R
Rutger
Если бы Хаим говорил эти слова хотя бы через лет десять, после того как действительно ушел со сцены, они имели бы вес. Сейчас же эти клятвы не стоят ничего

просмотров: 209

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом