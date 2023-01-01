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*Новое видео SLIPKNOT 38
*Новая песня BLUT AUS NORD 33
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*SLIPKNOT расстались с клавишником 17
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Kiss

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Басист KISS — о влиянии на общество



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В рамках беседы с "The Daily Distraction" Gene Simmons'у был задан вопрос о том, правда ли, что Даймбэг Даррелл из PANTERA был похоронен в гробу KISS, на что Gene ответил:

«Это правда. У Даймбэга на груди была татуировка [оригинального гитариста KISS] Ace'а [Frehley]. По трагической случайности он был убит на сцене сумасшедшим, который выстрелил ему в голову. Семья Дайма связалась с нами. И у меня было несколько гробов KISS, разных видов. И я отправил один из своей коллекции, и он на самом деле был похоронен в гробу KISS, да».

Он также рассказал о бесчисленных артистах, на которых повлияли KISS за последние пять десятилетий:

«Kirk Hammett начинал слушать пластинки с KISS, и это METALLICA. А Дайм был в PANTERA. Но это всё разные направления... Знаете, в определённый момент, когда тебе 13 или около того, и ты парень в глуши... Tom Morello [RAGE AGAINST THE MACHINE] произнёс вступительную речь или презентацию в Зале славы рок-н-ролла, и его история на самом деле была очень вдохновляющей относительно того, что он был ребёнком в центре Америки, и у него не было достаточно ориентиров, которые могли бы вдохновить его или заставить думать о других возможностях. И он начал говорить о KISS и о том, что появление этих записей не просто подтолкнули его учиться играть на гитаре и дали возможность выйти на сцену, но и подарили идеи для воображения, визуального восприятия вещей. И я встречал самых разных людей, не только рокеров и так далее, но и людей из разных слоев общества, которые говорили: "Это было важно для меня в детстве". И послушайте, это самое главное... Дело не столько в том, что они знаменитости, сколько в том, что это важная часть в моей душе. Но я скажу вам, ничто — и я имею в виду ничто — не сравнится с пятилетним ребёнком, который живёт, дышит и питается KISS. Когда вы видите пятилетнего ребёнка в гриме KISS, сидящего на плечах своего отца, который сам накрашен, рядом с отцом, которому 50 или 60 лет, и все они зажигают на шоу, и когда ребёнок наконец [показывает жест рукой "рога дьявола"], лучше не бывает!»




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