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*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 36
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 27
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Kiss

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TOMMY THAYER — о том, чем он займётся после KISS



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В новом интервью редактору Australian Musician Грегу Филлипсу гитарист KISS Tommy Thayer ответил на вопрос о том, будет ли он продолжать заниматься музыкой после того, как группа завершит свой прощальный тур "End Of The Road":

«Конечно. Я не знаю, буду ли я когда-нибудь играть в другой группе и тому подобное, потому что как можно перестать быть участником KISS? Но я, вероятно, всё ещё буду вовлечён в музыкальный процесс или в бизнес развлечений на каком-то уровне — возможно, даже с KISS, потому что KISS не исчезнут: гастроли — да, но сущность KISS, бренд и музыка — это никуда не денется. Так что, возможно, я смогу принять в этом участие.

Я занимаюсь некоторыми другими вещами — я участвовал в разработке нескольких детских анимационных проектов, и, возможно, что-то из этого увидит свет. Кроме того, сейчас я немного занимаюсь виноделием. Я купил несколько виноградников в Орегоне, и у меня есть несколько вин, выпускаемых под маркой моего брата. В общем, много всего. Мне всегда есть чем заняться, у меня обширный круг занятий. Но что касается групп и тому подобных вещей, игры в группах, я думаю, что на этом всё для меня закончится».




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