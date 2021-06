сегодня



PAUL STANLEY: «Сейчас самый момент выпустить документальный фильм»



PAUL STANLEY в рамках недавней беседы в "The Rock Experience With Mike Brunn" рассказал, почему, на его взгляд, сейчас самое время выпустить "'KISStory':



«Сейчас самое подходящее время, чтобы рассказать эту историю, потому что всё сокращается в плане концертных выступлений. Это тур KISS "End Of The Road". Так что чтобы задокументировать и вспомнить четыре с половиной десятилетия, сто миллионов копий альбомов, бесчисленные распроданные туры, почему бы не сейчас? Это время для того, чтобы проделать победный круг».



















