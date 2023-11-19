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GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут выступать



В новом интервью журналу Rolling Stone басист/вокалист KISS Gene Simmons заявил, что последнее выступление группы в рамках тура "End Of The Road", запланированное на 2 декабря в Madison Square Garden в Нью-Йорке, станет заключительным:



«Клянусь на Библии. И я имею представление об этом, потому что мои люди написали эту книгу. Более того, мои люди написали и последующую книгу — Новый Завет. И поэтому я скажу прямо здесь и сейчас: моя рука на Библии, это будет последний выход KISS в гриме».



Simmons поведал о причинах, побудивших KISS прекратить выступления:



«Это не имеет никакого отношения к продажам билетов или чему-либо ещё из этой серии. Это связано с матушкой-природой. И в определённый момент нужно понять, что это рубеж падения эффективности из-за того, что мы такая группа. Я ношу восемнадцатисантиметровые ботинки на платформе "дракон", каждый из которых весит как лёгкий шар для боулинга, доспехи, шипы, кожу — всё это весит около восемнадцати килограммов. И я должен плеваться огнем, летать по воздуху, и всё это нужно делать в течение двух часов».



Gene рассказал о том, как эмоционально переживает окончание гастролей с KISS:



«Когда я был ребёнком и ходил в школу, моё прозвище было Мистер Спок. Я никогда не был склонен к эмоциям и тому подобным вещам. Я помню своего дядю Джорджа, которого я очень любил. Я помню, как стоял над его могилой, и мне было грустно, но я не плакал. Мне нелегко даются слёзы. Но в редких случаях они бывают, когда я смотрю в зал и вижу 50-летнего фаната, который был с нами с самого детства, в гриме KISS. Рядом с ним стоит его сын, которому третий десяток, а на плече у сына сидит его сын, пятилетний, шестилетний — неважно, в нашем гриме. И этот малыш показывает мне жест рукой с двумя рожками и оттопыренным большим пальцем, что на языке жестов означает "Я тебя люблю", и впервые высовывает язык. Это меня всегда заводит».



Gene'a также спросили, существует ли возможность разового выступления KISS в будущем, на что но ответил:



«У Paul'a [Stanley, гитариста/вокалиста KISS] есть своя группа SOUL STATION. Я уверен, что он с удовольствием дал бы несколько концертов. У меня есть GENE SIMMONS BAND. Возможно, в какой-то момент я захочу выйти на сцену и исполнить несколько мелодий. Но физические ощущения от участия в KISS говорят о том, что это правильно, в правильном месте, в правильное время. Ведь Би Би Кинг играл до 80 лет. Он сидел на сцене. Мы так не можем. Мы не сидим на месте».







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