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Kiss

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GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут выступать



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В новом интервью журналу Rolling Stone басист/вокалист KISS Gene Simmons заявил, что последнее выступление группы в рамках тура "End Of The Road", запланированное на 2 декабря в Madison Square Garden в Нью-Йорке, станет заключительным:

«Клянусь на Библии. И я имею представление об этом, потому что мои люди написали эту книгу. Более того, мои люди написали и последующую книгу — Новый Завет. И поэтому я скажу прямо здесь и сейчас: моя рука на Библии, это будет последний выход KISS в гриме».

Simmons поведал о причинах, побудивших KISS прекратить выступления:

«Это не имеет никакого отношения к продажам билетов или чему-либо ещё из этой серии. Это связано с матушкой-природой. И в определённый момент нужно понять, что это рубеж падения эффективности из-за того, что мы такая группа. Я ношу восемнадцатисантиметровые ботинки на платформе "дракон", каждый из которых весит как лёгкий шар для боулинга, доспехи, шипы, кожу — всё это весит около восемнадцати килограммов. И я должен плеваться огнем, летать по воздуху, и всё это нужно делать в течение двух часов».

Gene рассказал о том, как эмоционально переживает окончание гастролей с KISS:

«Когда я был ребёнком и ходил в школу, моё прозвище было Мистер Спок. Я никогда не был склонен к эмоциям и тому подобным вещам. Я помню своего дядю Джорджа, которого я очень любил. Я помню, как стоял над его могилой, и мне было грустно, но я не плакал. Мне нелегко даются слёзы. Но в редких случаях они бывают, когда я смотрю в зал и вижу 50-летнего фаната, который был с нами с самого детства, в гриме KISS. Рядом с ним стоит его сын, которому третий десяток, а на плече у сына сидит его сын, пятилетний, шестилетний — неважно, в нашем гриме. И этот малыш показывает мне жест рукой с двумя рожками и оттопыренным большим пальцем, что на языке жестов означает "Я тебя люблю", и впервые высовывает язык. Это меня всегда заводит».

Gene'a также спросили, существует ли возможность разового выступления KISS в будущем, на что но ответил:

«У Paul'a [Stanley, гитариста/вокалиста KISS] есть своя группа SOUL STATION. Я уверен, что он с удовольствием дал бы несколько концертов. У меня есть GENE SIMMONS BAND. Возможно, в какой-то момент я захочу выйти на сцену и исполнить несколько мелодий. Но физические ощущения от участия в KISS говорят о том, что это правильно, в правильном месте, в правильное время. Ведь Би Би Кинг играл до 80 лет. Он сидел на сцене. Мы так не можем. Мы не сидим на месте».




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19 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, не зря ты про Тору писал в предыдущей новости)
19 ноя 2023
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, я прочитал оригинал раньше, а затем еще и в дзене есть эта новость. Надо туда переходить, там все раньше постят.
Так что никакого совпадения или пророчества ;)
19 ноя 2023
Nord61
интересно, какое значение имеет клятва на Библии для чувака, религией которого всегда были деньги? Симмонс неоднократно подчёркивал в интервью, что его главной мотивацией в стремлении собрать рок-группу было желание "разбогатеть и много трахаться". Причём тут Библия вообще?... :DDD
19 ноя 2023
T
Termofucker
Nord61, бог любит вас.Но ещё больше он любит деньги.
19 ноя 2023
olly71
Nord61, ну во первых это он говорил когда был молодым а к старости некоторые люди становятся мудрее и смотрят на жизнь филосовски . Во вторых у него 350 миллионов долларов и ему уже 74 года куда ещё денег и зачем ? Он может быть и жадный но ни разу не глупый а так же умеющий логически рассуждать . Поэтому в его словах всё очень логично и я ему верю что чисто возраст закончил жизнь группы . Марчедайз будет и дальше продаваться на миллионы будут открываться новые рестораны и будут идти мюзиклы по всему миру и всё это будет им ещё приносить бабло .
19 ноя 2023
R
Rutger
Как всякий мокрогубый, тут же оставил лазейку, уточнив, что будет последний выход в гриме. Без чего они и раньше преспокойно выступали. Сам с собой торгуется

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