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GENE SIMMONS заявил, что сейчас KISS зарабатывают больше, чем когда-либо



Представитель X17 Online встретил басиста/вокалиста KISS Gene'a Simmons'a и гитариста/вокалиста Paul'a Stanley, когда они регистрировались на рейс перед отправлением в Европу на летний тур 2022 года. Simmons'a попросили прояснить его предыдущие комментарии на тему «рок мёртв», и он сказал:



«Рок мёртв. Потому что как только фанаты получили возможность бесплатно скачивать и обмениваться музыкальными файлами, у новых групп не осталось шансов заработать на жизнь. И это разбивает мне сердце, потому что существует множество талантливых молодых музыкантов и авторов, которые никогда не получат шанс, который в своё время получил я. Всё, что является бесплатным или стоит копейки, в то время как должно стоить доллар или больше, вскоре становится никчёмным.



С 1958 по 1988 годы были Элвис [Пресли], THE BEATLES, все великие блюзмены, Мадонна; в диско были великие Motown, которым нет равных; были тяжёлые группы — METALLICA, IRON MAIDEN и всё в таком духе; U2, Принс, Дэвид Боуи, все остальные. С 1988 года до сегодняшнего дня прошло более 30 лет. Кто стал новыми BEATLES? Кто они?

Примерно в 88-м году [возможно, Simmons ошибся с годом, потому что Napster появился в 1999 году — прим. ред.] Napster и все остальное показали людям, как можно получать музыку бесплатно, и вы лишили их ценности. С того момента музыканты не могут зарабатывать на жизнь. Не те старые, которые известные, толстые и богатые. Я понимаю. Речь о молодых группах, и это разбивает мне сердце. У них не будет шанса. Рок мёртв».



На вопрос о том, повлиял ли упадок музыкальной индустрии, когда потребители ценят доступ, а не владение, и опыт, а не активы, на размер его гонораров, Simmons сказал:



«Нет. Мы зарабатываем больше, чем когда-либо прежде. Так что дело не во мне. Дело в молодых группах».







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