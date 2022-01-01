Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*Гитарист METALLICA дал петуха 18
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 16
*Старый член вернулся в MEGADETH 14
*Новое видео HELLOWEEN 12
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 10
*Видео с выступления IRON MAIDEN 8
*Новое видео RAMMSTEIN 7
*Новое видео XANDRIA 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*Гитарист METALLICA дал петуха 18
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 16
*Старый член вернулся в MEGADETH 14
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



2 июн 2022 : 		 GENE SIMMONS заявил, что сейчас KISS зарабатывают больше, чем когда-либо

30 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS приглашает ACE'а FREHLEY принять участие в туре KISS "End Of The Road": «Фанаты будут в восторге»

28 апр 2022 : 		 KISS в Аргентине

20 апр 2022 : 		 KISS отыграли первое шоу в 2022 году

19 апр 2022 : 		 Е-байки от KISS!

14 апр 2022 : 		 GENE SIMMONS заявил, что нынешний тур KISS точно будет последним

4 апр 2022 : 		 Новый концертный релиз KISS выйдет летом

30 мар 2022 : 		 GENE SIMMONS похвалил TOMMY THAYER'a и ERIC'a SINGER'a за преданность KISS

16 фев 2022 : 		 Последний круиз KISS

14 фев 2022 : 		 Фрагмент нового концертного релиза KISS

13 фев 2022 : 		 Новые фигурки KISS

26 янв 2022 : 		 Фрагмент нового концертного релиза KISS

10 янв 2022 : 		 Новый концертный релиз KISS выйдет весной

7 янв 2022 : 		 Басист KISS: «Сколько сможете дать за каталог?»

1 янв 2022 : 		 В музее KISS будет более 10000 предметов

24 дек 2021 : 		 TOMMY THAYER: «Я Ronnie Wood из KISS»

19 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS об отмене концертов KISS в Вегасе

4 дек 2021 : 		 CARMINE APPICE считает, что KISS могут продолжить деятельность без оригинальных участников

25 ноя 2021 : 		 Выходят новые фигурки KISS

18 ноя 2021 : 		 Фрагмент переиздания KISS

17 ноя 2021 : 		 Участники KISS отвечают на вопросы

15 ноя 2021 : 		 Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?»

11 ноя 2021 : 		 GENE SIMMONS: «То, что мы ничего не сделали с Эдди, — большая ошибка»

2 ноя 2021 : 		 KISS впервые исполнили 'She's So European' и 'We Are One'

1 ноя 2021 : 		 KISS не сыграют в Лас-Вегасе

1 ноя 2021 : 		 BRUCE KULICK присоединился к KISS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GENE SIMMONS заявил, что сейчас KISS зарабатывают больше, чем когда-либо



zoom
Представитель X17 Online встретил басиста/вокалиста KISS Gene'a Simmons'a и гитариста/вокалиста Paul'a Stanley, когда они регистрировались на рейс перед отправлением в Европу на летний тур 2022 года. Simmons'a попросили прояснить его предыдущие комментарии на тему «рок мёртв», и он сказал:

«Рок мёртв. Потому что как только фанаты получили возможность бесплатно скачивать и обмениваться музыкальными файлами, у новых групп не осталось шансов заработать на жизнь. И это разбивает мне сердце, потому что существует множество талантливых молодых музыкантов и авторов, которые никогда не получат шанс, который в своё время получил я. Всё, что является бесплатным или стоит копейки, в то время как должно стоить доллар или больше, вскоре становится никчёмным.

С 1958 по 1988 годы были Элвис [Пресли], THE BEATLES, все великие блюзмены, Мадонна; в диско были великие Motown, которым нет равных; были тяжёлые группы — METALLICA, IRON MAIDEN и всё в таком духе; U2, Принс, Дэвид Боуи, все остальные. С 1988 года до сегодняшнего дня прошло более 30 лет. Кто стал новыми BEATLES? Кто они?
Примерно в 88-м году [возможно, Simmons ошибся с годом, потому что Napster появился в 1999 году — прим. ред.] Napster и все остальное показали людям, как можно получать музыку бесплатно, и вы лишили их ценности. С того момента музыканты не могут зарабатывать на жизнь. Не те старые, которые известные, толстые и богатые. Я понимаю. Речь о молодых группах, и это разбивает мне сердце. У них не будет шанса. Рок мёртв».

На вопрос о том, повлиял ли упадок музыкальной индустрии, когда потребители ценят доступ, а не владение, и опыт, а не активы, на размер его гонораров, Simmons сказал:

«Нет. Мы зарабатываем больше, чем когда-либо прежде. Так что дело не во мне. Дело в молодых группах».




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 324

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом