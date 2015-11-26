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Фронтмен KISS : «История KISS — это история дружбы двух людей»



Во время выступления на ток-шоу CBS "The Talk" Paul Stanley обсудил новый документальный фильм о группе KISS "Biography: KISStory" на канале A&E, премьера которого состоится 27 июня и 28 июня:



«Я думаю, что этот документальный фильм придаёт нам человеческий облик, особенно Gene'у [Simmons'у, басисту/вокалисту KISS] и мне, потому что история KISS — это история дружбы двух людей. Мы познакомились, когда жили дома. Мы были молодыми подростками с большими амбициями. И это действительно наша история. Мы в группе с самого начала, и мы завершим её историю. Так что мы отправимся в прощальное турне, в котором были до пандемии, и сделаем это с ещё большим размахом, чем когда-либо. Так что это потрясающе. Это отличное завершение истории группы».



На вопрос о том, как KISS удалось вернуться после того, как они почти достигли дна, Stanley ответил так:



«Слушайте, я сторонник того, что когда кто-то тонет, вы будете пытаться его спасти. Но когда он начинает тянуть тебя на дно вместе с собой, тогда ты его отпускаешь. Вы понимаете, как много что-то значит для вас, по тому, как упорно вы готовы бороться, чтобы вернуть или сохранить это. Так что это была чистая решимость. Сделали ли мы несколько неверных поворотов на нашем пути? Да, но мы всегда возвращались на верную дорогу. И я просто должен сказать спасибо всем нашим поклонникам, которые поддерживали нас. Вероятно, некоторые из них в какой-то момент были обескуражены, но со временем мы их вернули».







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