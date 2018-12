сегодня



TOMMY THAYER заявил, что KISS в прощальном туре покажут грандиозное шоу



Tommy Thayer сказал в интервью австралийскому журналу Hysteria Magazine, что предстоящий прощальный тур KISS "End Of The Road" будет «самым масштабным», который группа когда-либо делала «с точки зрения постановки». Это будет «нечто совершенно новое для KISS», — сказал гитарист. — Это будет просто грандиозное шоу, которыми KISS всегда славились».



Thayer ещё раз подтвердил, что "End Of The Road" действительно будет последним туром KISS:



«Никто из нас не вечен. Группы как KISS отличаются от [ROLLING] STONES или даже от Пола Маккартни. KISS — это совершенно другое животное. Для этого нужна отличная физическая форма, и, если честно, в той форме, в которой Gene [Simmons] и Paul [Stanley] пребывают сейчас, они хотят сделать этот тур именно сейчас, пока ещё могут этим заниматься, так как они отличной форме, даже если они и не молодеют, но мы всё равно можем выйти и надрать задницу всем.



Кто знает, что может случиться через несколько лет? Колёса могут отвалиться. Но в рок-музыке все эти группы, которые мы все любим и с которыми выросли, стареют, поэтому группы должны сами решить, что они хотят делать.



KISS — вне времени: логотип, бренд, внешний вид, образ. Они всегда будут работать на группу. Сейчас заканчивается история гастрольной группы. Я не думаю, что есть какой-то определённый план».











