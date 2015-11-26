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PAUL STANLEY: «Ван Хален в KISS ? Спросите Gene'a!»



PAUL STANLEY в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, правда ли, что Эдди Ван Хален хотел попасть в KISS:



«Я, если честно, не слышал об этом. Я тогда общался с ним, он звонил мне, и я думаю, что в его группе было напряжение. Он спрашивал меня, к примеру, почему мы сделали сольные альбомы, почему мы пошли на это. И, полагаю, что он почувствовал некий разлад внутри своей группы. Но что касается чего-то кроме этого, какого-то желания присоединиться к нам или чего-то в этом роде — я не могу сказать "нет", и я бы не сказал "нет". Я не знаю. Спросите лучше у Gene'a!»













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