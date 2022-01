сегодня



В музее KISS будет более 10000 предметов



Gene Simmons в рамках недавнего интервью рассказал о музее KISS, который планируется открыть в марте:



«Моя личная коллекция будет находиться в отеле Rio, и это будет шанс для всех фанатов подняться туда и увидеть около десяти тысяч предметов — тексты песен, вещи и гитары. Ни у одной группы нет такого. Мы — лучшая из всех групп по лицензированию и мерчендайзингу. Но вместо того, чтобы находиться в одном из моих больших домов, фанаты смогут прийти туда, увидеть, посмотреть, потрогать, сфотографироваться. А на заднем плане будут видеоэкраны, и вы сможете оказаться на сцене вместе с KISS, можете себе это представить? И, кстати, там же расположен Kiss Mini Golf, где можно поиграть в гольф. И вы можете пожениться в часовне Kiss Chapel. У нас есть персона в гриме, и он будет выглядеть следующим образом: "Повторяй за мной: I was made for loving you. I was made for loving you. And then you were made for loving me". И они играют свадьбу!»

























