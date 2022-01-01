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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 157

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 129
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 34
*Новое видео DEXCORE 25
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Kiss

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1 янв 2022 : 		 В музее KISS будет более 10000 предметов

24 дек 2021 : 		 TOMMY THAYER: «Я Ronnie Wood из KISS»

19 дек 2021 : 		 GENE SIMMONS об отмене концертов KISS в Вегасе

4 дек 2021 : 		 CARMINE APPICE считает, что KISS могут продолжить деятельность без оригинальных участников

25 ноя 2021 : 		 Выходят новые фигурки KISS

18 ноя 2021 : 		 Фрагмент переиздания KISS

17 ноя 2021 : 		 Участники KISS отвечают на вопросы

15 ноя 2021 : 		 Вокалист KISS: «Ну и зачем новый альбом?»

11 ноя 2021 : 		 GENE SIMMONS: «То, что мы ничего не сделали с Эдди, — большая ошибка»

2 ноя 2021 : 		 KISS впервые исполнили 'She's So European' и 'We Are One'

1 ноя 2021 : 		 KISS не сыграют в Лас-Вегасе

1 ноя 2021 : 		 BRUCE KULICK присоединился к KISS

31 окт 2021 : 		 Группа KISS выступила против обвинений в небрежном отношении к протоколам COVID-19

25 окт 2021 : 		 Демо "Detroit Rock City"

18 окт 2021 : 		 Басиста KISS чуть не уронили

8 окт 2021 : 		 PAUL STANLEY — о байопике

8 окт 2021 : 		 Вокалист KISS обещает закончить в начале 2023 года

7 окт 2021 : 		 BRUCE KULICK может выступить с KISS

6 окт 2021 : 		 Байопик KISS расскажет про первые четыре года группы

3 окт 2021 : 		 Фрагмент нового релиза KISS

29 сен 2021 : 		 Юбилейный релиз KISS выйдет осенью

29 сен 2021 : 		 KISS отыграют последнее шоу в конце 2022 года

12 сен 2021 : 		 Видео полного выступления KISS

7 сен 2021 : 		 KISS исполняют песню GENE SIMMONS

1 сен 2021 : 		 GENE SIMMONS подцепил COVID-19

31 авг 2021 : 		 DAVID LEE ROTH не был исключён из тура KISS
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В музее KISS будет более 10000 предметов



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Gene Simmons в рамках недавнего интервью рассказал о музее KISS, который планируется открыть в марте:

«Моя личная коллекция будет находиться в отеле Rio, и это будет шанс для всех фанатов подняться туда и увидеть около десяти тысяч предметов — тексты песен, вещи и гитары. Ни у одной группы нет такого. Мы — лучшая из всех групп по лицензированию и мерчендайзингу. Но вместо того, чтобы находиться в одном из моих больших домов, фанаты смогут прийти туда, увидеть, посмотреть, потрогать, сфотографироваться. А на заднем плане будут видеоэкраны, и вы сможете оказаться на сцене вместе с KISS, можете себе это представить? И, кстати, там же расположен Kiss Mini Golf, где можно поиграть в гольф. И вы можете пожениться в часовне Kiss Chapel. У нас есть персона в гриме, и он будет выглядеть следующим образом: "Повторяй за мной: I was made for loving you. I was made for loving you. And then you were made for loving me". И они играют свадьбу!»

GENE SIMMONS Says KISS Museum In Las Vegas Will Include











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