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Kiss

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12 фев 2019 : 		 Концертное видео KISS

7 фев 2019 : 		 Видео с выступления KISS

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3 фев 2019 : 		 Видео с выступления KISS

1 фев 2019 : 		 KISS открыли тур

31 янв 2019 : 		 Первый взгляд на новую сцену KISS

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1 янв 2019 : 		 PAUL STANLEY рассказал, почему ему нравится быть участником KISS

29 дек 2018 : 		 Концертное видео KISS

25 дек 2018 : 		 PAUL STANLEY о шоу прощального тура KISS

18 дек 2018 : 		 Сборник KISS выйдет и в США

16 дек 2018 : 		 TOMMY THAYER заявил, что KISS в прощальном туре покажут грандиозное шоу

7 дек 2018 : 		 Гитарист KISS сказал, что прощальный тур действительно будет последним

14 ноя 2018 : 		 GENE SIMMONS: «KISS могут прощаться и больше трёх лет»

13 ноя 2018 : 		 Вокалист KISS: «Выпустить DVD из прощального тура? Вполне логично, да»

8 ноя 2018 : 		 JAMES CORDEN выступил с KISS

7 ноя 2018 : 		 PAUL STANLEY: «EDDIE VAN HALEN не собирался в KISS»

7 ноя 2018 : 		 KISS в "The Late Late Show With James Corden"
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Папа сына пришел на концерт KISS



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98-летний отец Paul'a Stanley посетил выступление группы KISS, которое состоялось 16 февраля в Лос-Анджелесе в зале Forum.



PAUL STANLEY's 98-Year-Old Father Attends KISS Concert In Los Angeles





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

ein schwein


21 фев 2019, 14:34		папа сына - звучит то как

Extrawurst


21 фев 2019, 14:35		Присутствовал ли дед внуков мужа матери?

nabastak_


21 фев 2019, 14:40		Новые фишки переводчиков, смекаете, долобене ?

Nowhere


21 фев 2019, 14:44		вы там празднуете чего чтоли?


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