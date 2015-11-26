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Выходит джин KISS



Brands For Fans, Epic Rights и KISS заключили соглашение относительно производства двух продуктов — KISS Cold Gin, и третьего продукта в линейке KISS — Rum Kollection. Детали доступны по этому адресу.







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