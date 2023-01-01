30 ноя 2023



ACE FREHLEY: «Я желаю KISS всего наилучшего»



В новом интервью для SiriusXM's Ozzy's Boneyard оригинального гитариста KISS Ace'a Frehley спросили, есть ли шанс, что он появится на последнем концерте группы, который состоится 2 декабря, в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он ответил:



«Нет. Знаете, в чём дело? Эти ребята назвали моё имя и имя Peter'a [Criss'a, барабанщика оригинального состава KISS] несколько месяцев назад. Они сказали, что пригласили нас выступить на этом шоу. Мне так и не позвонили. Peter'y тоже никто не звонил. Они сказали это, чтобы продать билеты. А недавно [гитарист/вокалист KISS] Paul Stanley выступил с негативными заявлениями в адрес меня и Peter'a. Например, я считаю, что последнее негативное заявление он сделал, когда люди спросили его: "Peter и Ace будут выступать в Garden?" Он ответил, что мы сорвём шоу, если выйдем на сцену и сыграем, и это действительно оскорбительно.



Я гастролирую без KISS уже много лет. KISS не выпускали альбомы уже лет девять, а я выпустил пять или шесть. И мой предстоящий альбом "10,000 Volts", я думаю, действительно произведёт фурор. Я знаю, что Gene'y [Simmons'y, басисту/вокалисту KISS] он очень понравится, и он скажет прессе, что он ему нравится. Я понятия не имею, что скажет Paul. Он обычно сдерживается от глубоких похвал в мой адрес, потому что завидует мне».



Несмотря на все недоброжелательные высказывания, которые имели место в последние годы между ним и некоторыми другими участниками KISS, Frehley утверждает, что не держит на них зла:



«Я желаю KISS всего наилучшего, всего самого доброго на их последних концертах в рамках тура "End Of The Road". На самом деле никаких обид нет. Иногда мы говорим что-то в пылу страсти, а иногда наша память... мы уже не всё можем точно вспомнить. Но я люблю этих ребят. Мы все стареем, наша память уже не та, что раньше, так что я просто не обращаю на это внимания».







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