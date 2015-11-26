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PAUL STANLEY сдал назад



Paul Stanley сказал, что он не исключает возможности создания KISS новой музыки до завершения карьеры, пока продолжается прощальный тур.



KISS не выпускали полноформатных альбомов с 2012 года, когда вышел диск "Monster", продажи которого составили 56 000 экземпляров в США в первую неделю релиза, а сам диск попал на третье место в чарте The Billboard 200.



Stanley, продвигающий дебютный альбом своего сольного проекта SOUL STATION, в новом интервью для MoshTalks Cover Stories ответил на вопрос, повлиял ли на сочинение новых песен тот факт, что он написал свою последнюю песню KISS:



«Я никогда не думал об этом. Наверное, я никогда не говорю "никогда", так что мысль о том, что я написал свою последнюю песню KISS, — а я предполагаю, что это так, — никогда у меня не возникала, потому что как знать? Я точно не знаю. Я наслаждаюсь всем, что происходит, и стараюсь не углубляться в эти нюансы».



Последние комментарии Paul'а появились всего через неделю после того, как он сказал USA Today в интервью, что на самом деле он не видит «причины» для KISS создавать новую музыку.







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