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Kiss

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KISS собирают средства для CREW NATION



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KISS сотрудничают со всемирно известным художником Дэвидом Гарибальди, SPIN и ведущей тотализаторной платформой Prizeo для сбора средств для Crew Nation на североамериканских площадках в рамках завершающего этапа тура "End Of The Road".

Собрав более 600 000 долларов на первом этапе тура, Гарибальди вернётся в качестве открывающего исполнителя концерта KISS, рисуя живые портреты членов Зала славы рок-н-ролла на сцене перед каждым концертом KISS во время их последнего тура. На каждом концерте у присутствующих фанатов будет возможность пожертвовать $10 в фонд Crew Nation, чтобы получить возможность выиграть картину Гарибальди, нарисованную в тот вечер, с помощью функции Prizeo Live! За более крупные пожертвования фанаты получат дополнительные шансы на участие в благотворительном тотализаторе.

«Мы очень рады подарить армии KISS самый большой праздник в рамках наших самых масштабных и лучших концертов, — заявили представители KISS. — Тур "End Of The Road" был бы невозможен без наших тружеников, и мы невероятно благодарны за сотрудничество с Crew Nation, поскольку мы продолжаем вносить свой вклад в поддержку музыкальной индустрии и живых музыкантов».

В качестве партнёра по продвижению и маркетингу тура "End Of The Road" SPIN присоединится к KISS в их усилиях по сбору средств для Crew Nation, используя своё присутствие в СМИ и спонсоров для привлечения внимания к организации.

KISS и Prizeo объединили свои усилия во время первой части тура "End Of The Road", чтобы опробовать продукт Prizeo Live! на сцене как забавный способ вовлечь зрителей концерта в филантропические усилия KISS.

«Prizeo гордятся тем, что снова сотрудничают с KISS и Дэвидом Гарибальди, собирая средства для Crew Nation, — заявил вице-президент Charity Network Никол Карлсон. — Наши друзья в музыкальной индустрии были среди работников, наиболее пострадавших от глобальных локаутов за последние 18 месяцев, и мы рады возможности помочь этим невероятным представителям гастрольной индустрии, которые снова зажигают свет».

KISS и Гарибальди будут выступать и собирать средства в рамках текущей части тура "End Of The Road" с 18 августа по 9 октября.

Чтобы принять участие в конкурсе, просто пожертвуйте не менее 10 долларов в пользу Crew Nation в поддержку их удивительной работы по оказанию помощи основному персоналу музыкальных заведений, остававшемуся без работы более года. Если вы хотите пожертвовать больше, вы получите дополнительные баллы и сможете выиграть несколько крутых памятных вещей KISS.

KISS Unites With DAVID GARIBALDI And SPIN To Raise Funds For CREW NATION Through PRIZEO LIVE! Partnership



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