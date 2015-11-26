Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной ... 262
*WACKEN OPEN AIR всё. В 2021-м 48
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 41
*Новая песня DARKTHRONE 39
*Лучший рифф у LED ZEPPELIN 17
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



15 июн 2021 : 		 Басист KISS рассказал свою версию возникновения названия группы

15 июн 2021 : 		 Видео с выступления KISS

9 июн 2021 : 		 VINNIE VINCENT мог вернуться в KISS

4 июн 2021 : 		 Вокалист KISS — о байопике

31 май 2021 : 		 PAUL STANLEY помнит критическую статью 47-летней давности

28 май 2021 : 		 Новые комиксы от KISS

26 май 2021 : 		 Трейлер документального фильма о KISS

20 май 2021 : 		 KISS анонсировали даты европейского тура

17 май 2021 : 		 GENE SIMMONS вспомнил первую встречу с гитаристом AC/DC: «У него не было передних зубов»

17 май 2021 : 		 Менеджер KISS — об участии бывших

13 май 2021 : 		 Бывший гитарист KISS продает тексты

12 май 2021 : 		 KISS выступят на TRIBECA FESTIVAL

28 апр 2021 : 		 Фильм-биография KISS выйдет на Netflix

27 апр 2021 : 		 Трейлер нового релиза KISS

27 апр 2021 : 		 Стань демоном KISS

7 апр 2021 : 		 Гитарист KISS: «Вжух — и у меня есть дочь, а ей 31»

1 апр 2021 : 		 Выходит джин KISS

27 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY сдал назад

25 мар 2021 : 		 Почему KISS именно KISS?

23 мар 2021 : 		 Видео с выступления KISS 1995 года

20 мар 2021 : 		 PAUL STANLEY не видит причин для создания новой музыки KISS

18 мар 2021 : 		 Вокалист KISS — о "Revenge"

16 мар 2021 : 		 Вокалист KISS: «До больших концертов ещё далеко»

14 мар 2021 : 		 Вокалист KISS — о возобновлении концертов

12 мар 2021 : 		 LA POP ART запустили линейку одежды KISS

26 фев 2021 : 		 Серия бутлегов от KISS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления KISS



*
zoom
*
* *
Видео с выступления KISS, которое состоялось 11 июня в рамках Tribeca Festival, New York City, доступно для просмотра ниже. Там же был представлен документальный фильм "Biography: KISStory".

Watch KISS Play Five-Song Set At TRIBECA FESTIVAL

















Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 232

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом