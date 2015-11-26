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Видео с выступления KISS



Видео с выступления KISS, которое состоялось 11 июня в рамках Tribeca Festival, New York City, доступно для просмотра ниже. Там же был представлен документальный фильм "Biography: KISStory".







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