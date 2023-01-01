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Выступят ли KISS в Сфере?



У вокалиста KISS Paul'a Stanley спросили насчёт активно распространяемых слухов о возможности серии концертов в новом зале Sphere в Лас-Вегасе, на что он ответил:



«Я не могу говорить об этом иначе, кроме как честно признаться в том, что я сейчас думаю, и то, что я думаю об этом на сегодняшний день... Я не могу себе представить, что это произойдёт. С моей точки зрения, мы всё закончили».







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